НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения

В 2025 году из наличного обращения изъяли более 455,8 млн изношенных банкнот. Чаще всего изымали из обращения купюры номиналом 200 и 500 гривен, которые относятся к старым образцам.
Об этом Национальный банк Украины сообщил в комментарии УНН.

Сколько денег в обращении

По состоянию на 1 августа 2025 года в Украине находилось более 2,57 млрд банкнот на сумму свыше 858,62 млрд гривен. Для сравнения, на начало года в обращении было 2,60 млрд банкнот на сумму 814,3 млрд гривен.
В НБУ отмечают, что рост количества наличных денег за первые семь месяцев года произошел в пределах обычных сезонных колебаний. Однако с апреля по июль объемы наличных денег росли быстрее. Это связывают с неопределенностью окончания войны, более частыми воздушными атаками и снижением спроса на иностранную валюту.

Почему изымают банкноты

По словам НБУ, ежегодно из оборота изымают в среднем 600−700 млн банкнот всех номиналов из-за их износа. Купюры небольших номиналов служат всего 1−2 года, в то время как большие могут оставаться в обращении более 8 лет. Чтобы наличные оставались качественными и пригодными для расчетов, поврежденные или старые банкноты постоянно заменяют новыми.

Статистика изъятых купюр в 2025 году

С начала года и до 1 августа 2025 года изъяли более 455,8 млн банкнот, среди них:
  • 1−10 гривен (заменяют монетами) — 17,4 млн;
  • 20 гривен — 37,9 млн;
  • 50 гривен — 33,9 млн;
  • 100 гривен — 59,3 млн;
  • 200 гривен — 149,4 млн;
  • 500 гривен — 137,7 млн;
  • 1 000 гривен — 20,2 млн.
В НБУ отмечают, что больше всего изымали именно банкноты номиналом 200 и 500 гривен, ведь постепенно из обращения выводят купюры старых образцов 2003—2007 годов.
Напомним, Национальный банк не печатал новые банкноты номиналом 100 гривен с начала 2024 года, а 200 гривен — с начала 2023 года. Объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн штук, то в 2022—2023 годах — по 25 млн штук. С начала 2024 года и по 25 августа 2025 года новых банкнот этого номинала Нацбанк не печатал.
По материалам:
УНН
