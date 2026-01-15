США разрешили экспорт ИИ-чипов NVIDIA и AMD в Китай Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

США разрешили экспорт ИИ-чипов NVIDIA и AMD в Китай

Администрация президента Дональда Трампа ввела новые правила экспорта передовых технологий, открывающих путь для компаний NVIDIA и AMD к возобновления поставок высокопроизводительных процессоров для искусственного интеллекта в Китай.

Министерство торговли США официально объявило о пересмотре регуляторных норм, что знаменует отход от предыдущей политики тотальных отказов.

Согласно обновленным правилам, Бюро промышленности и безопасности США будет рассматривать заявки на экспорт чипов в каждом частном случае индивидуально. Под новой системой лицензирования подпадают такие модели, как NVIDIA H200 и AMD MI325X. Главным изменением стало то, что Вашингтон больше не рассматривает такие запросы с презумпцией отказа, но сохраняет жесткий контроль за конечным использованием продукции.

Для получения разрешения экспортеры должны удовлетворять строгим критериям. В частности, компании должны доказать отсутствие дефицита таких процессоров на внутреннем рынке США. Объем экспорта ограничен: производителям разрешено поставлять в Китай не более 50 процентов от общего количества соответствующих процессоров, отгружаемых американским клиентам.

Также установлены четкие технические границы: к рассмотрению допускаются только чипы с суммарной вычислительной мощностью ниже 21 000 единиц и пропускной способностью DRAM менее 6500 ГБ в секунду.

Особое внимание уделяется безопасности. Поставки категорически запрещены, если чипы предназначены для военных нужд, разведки, ядерных или ракетных программ. Все одобренные к экспорту процессоры должны проходить независимое тестирование сторонними организациями на территории США перед отправкой.

Кроме того, компании обязаны внедрять процедуры проверки клиентов, чтобы исключить возможность удаленного доступа к технологиям или их нецелевое использование.

В случае одобрения лицензий, процессор NVIDIA H200 может стать самым мощным решением для ИИ, которое будет легально поставляться в Китай. В то же время новейшие поколения чипов, такие как архитектура Blackwell или будущая серия Rubin, будут оставаться под полным запретом для китайского рынка.

Такой подход отражает намерение Вашингтона сбалансировать экономические интересы американских технологических гигантов по вопросам национальной безопасности, сохраняя технологическое лидерство США.

