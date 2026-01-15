0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США разрешили экспорт ИИ-чипов NVIDIA и AMD в Китай

Технологии&Авто
19
США разрешили экспорт ИИ-чипов NVIDIA и AMD в Китай
США разрешили экспорт ИИ-чипов NVIDIA и AMD в Китай
Администрация президента Дональда Трампа ввела новые правила экспорта передовых технологий, открывающих путь для компаний NVIDIA и AMD к возобновления поставок высокопроизводительных процессоров для искусственного интеллекта в Китай.
Министерство торговли США официально объявило о пересмотре регуляторных норм, что знаменует отход от предыдущей политики тотальных отказов.
Согласно обновленным правилам, Бюро промышленности и безопасности США будет рассматривать заявки на экспорт чипов в каждом частном случае индивидуально. Под новой системой лицензирования подпадают такие модели, как NVIDIA H200 и AMD MI325X. Главным изменением стало то, что Вашингтон больше не рассматривает такие запросы с презумпцией отказа, но сохраняет жесткий контроль за конечным использованием продукции.
Читайте также
Для получения разрешения экспортеры должны удовлетворять строгим критериям. В частности, компании должны доказать отсутствие дефицита таких процессоров на внутреннем рынке США. Объем экспорта ограничен: производителям разрешено поставлять в Китай не более 50 процентов от общего количества соответствующих процессоров, отгружаемых американским клиентам.
Также установлены четкие технические границы: к рассмотрению допускаются только чипы с суммарной вычислительной мощностью ниже 21 000 единиц и пропускной способностью DRAM менее 6500 ГБ в секунду.
Особое внимание уделяется безопасности. Поставки категорически запрещены, если чипы предназначены для военных нужд, разведки, ядерных или ракетных программ. Все одобренные к экспорту процессоры должны проходить независимое тестирование сторонними организациями на территории США перед отправкой.
Читайте также
Кроме того, компании обязаны внедрять процедуры проверки клиентов, чтобы исключить возможность удаленного доступа к технологиям или их нецелевое использование.
В случае одобрения лицензий, процессор NVIDIA H200 может стать самым мощным решением для ИИ, которое будет легально поставляться в Китай. В то же время новейшие поколения чипов, такие как архитектура Blackwell или будущая серия Rubin, будут оставаться под полным запретом для китайского рынка.
Такой подход отражает намерение Вашингтона сбалансировать экономические интересы американских технологических гигантов по вопросам национальной безопасности, сохраняя технологическое лидерство США.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems