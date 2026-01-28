5G запустили в Бородянке Киевской области
Пилотный запуск технологии 5G стартовал в Бородянке Киевской области.
Об этом сообщили в Минцифры.
Бородянка стала следующим шагом после Львова, где пилот стартовал в начале января 2026 года. Только за первые сутки к 5G во Львове подключились более 80 000 пользователей.
Почему именно там
Бородянка была избрана, чтобы протестировать технологию в условиях восстановленной телеком-инфраструктуры и подготовить сеть к полноценному масштабированию по всей стране после завершения военного положения.
Пилот 5G в Бородянке охватит центральный район города. Отдельные зоны 5G могут разворачиваться по запросу бизнеса — мы будем способствовать таким инициативам.
Что дальше
После успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируется расширить на Харьков, а затем на Киев и Одессу.
Пилотный проект продлится до декабря 2026 года. Это время требуется, чтобы:
- Проверить совместимость оборудования 5G с военными системами.
- Мобильным операторам — оценить спрос на технологию.
- Государству — подготовить условия лицензий и стоимость частот для будущих аукционов после окончания военного положения.
В настоящее время в Украине уже установлено 35 базовых станций 5G. На сегодняшний день технологию поддерживают более 25% смартфонов украинцев.
