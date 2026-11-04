ТОП-5 городов Европы, которые можно обойти за один день

Если вы любите европейские города, в которых легко ориентироваться, предлагаем вам 5 пешеходных жемчужин небольшого размера, которые можно обойти за день.

Об этом рассказал бывалый турист, пишет traveloffpath

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Люксембург, Люксембург

Люксембург — столица Большого Герцогства Люксембур. Посещение всего исторического Люксембурга не займет у вас больше 4 часов в замедленном темпе. Как только вы закончите, вы можете немного изменить обстановку, совершив 10-минутную поездку на трамвае в Кирхберг, ультрасовременный район с небоскребами, где, кстати, проводятся заседания различных агентств ЕС, или же увидеть Люксембург за пределами, ну, просто города.

Брюгге, Бельгия

Бельгия, пожалуй, имеет наибольшую концентрацию мест, достойных однодневных поездок: будь то Гент, Левен или Брюссель, которые вы точно можете вместить в один насыщенный событиями день, эта страна лучше всего подойдет для знакомства с интересными местами.

Лучшая однодневная поездка в Бельгию — это, безусловно, Брюгге. Представьте себе Амстердам, гораздо милее и с вдвое меньшим количеством британских любителей пива: это живописный нидерландскоязычный городок на северо-западе Бельгии, пересекающий живописные водные пути.

Вы можете исследовать его пешком, пересекая множество романтических каменных мостов и каналов, или, мой любимый вариант, на лодке.

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Ментон, Франция

Спрятанное на восточной оконечности Французской Ривьеры, это незаметное средиземноморское место, где большинство влиятельных людей, приезжающих в Монако, и пляжники Ниццы до сих пор блаженно спят.

Лучший способ исследовать Ментон — это не соблюдать строгий контрольный список, а потеряться в его лабиринте мощеных улочек, идущих в гору. Хорошим началом является Рампы Сен-Мишель — барочная лестница, которую невозможно пропустить, и ведущую от пляжа к желтой базилике города.

Лучшее время для посещения Ментона — не летом, когда на Ривьере стремительно растет количество туристов, а в феврале, когда здесь проводится похож на карнавал лимонный праздник, известный как Fête du Citron: представьте себе красивые платформы, построенные из более 140 тонн лимонов, и почти каждый вкус.

Загреб, Хорватия

Хотя Загреб является полноценной столицей страны почти 800 тыс. жителей в пределах муниципальных границ, его обязательные для посещения достопримечательности собраны в одном крохотном районе радиусом в одну квадратную милю под названием Старый город.

Необычный Музей разорванных отношений находится всего за 3 минуты ходьбы, где можно увидеть забавные, а порой и душераздирающие рассказы о несчастных влюбленных, а еще в 200 метрах вы найдете потрясающую церковь Святого Марка, жемчужину 13-го века, покрытую разноцветом.

Любляна, Словения