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Минимальная зарплата, штрафы и компенсации: какие изменения готовят для работников в Польше

Мир
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Зарплата в Польше
Зарплата в Польше
В Польше планируется изменить правила расчета минимальной зарплаты и усилить ответственность работодателей за нарушение трудовых прав. Законопроект предусматривает более высокие штрафы за невыплату заработка, автоматическое начисление процентов за задержку платежей, а также новые требования к составляющим минимальной оплаты труда. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Об этом пишет inpoland.
Документ находится на рассмотрении парламентских комитетов. Если его примут, некоторые надбавки, премии и вознаграждения больше не будут учитываться при определении того, получает ли работник установленную законом минимальную зарплату.

Новые правила минимальной зарплаты и ответственность работодателей

С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше составит 4950 злотых брутто. Это на 144 злотых больше, чем в 2026 году. Минимальную почасовую ставку предлагают повысить до 32,30 злотых брутто.
В то же время, законопроект изменяет принцип определения минимальной оплаты труда. В ее расчет больше не будут включать отдельные дополнительные выплаты, в частности функциональные надбавки, другие надбавки, премии и вознаграждения. Таким образом, работодатели должны обеспечивать минимальный уровень зарплаты без учета этих составляющих.
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Отдельный блок изменений касается ответственности за нарушение трудового законодательства. В частности, в Трудовой кодекс предлагают добавить новый вид правонарушения — длительную невыплату заработной платы.
По предложенной статье 282 § 4, если работодатель не выплачивает зарплату в течение минимум трех месяцев, ему будет грозить штраф от 5000 до 60 000 злотых или лишение свободы.
Также хотят ужесточить наказание за выплату части заработка неофициально во избежание обязательных отчислений на алименты. За такое нарушение предлагают штрафовать на сумму от 2000 до 90 000 злотых. В настоящее время предусмотренный штраф составляет от 1500 до 45 000 злотых.
Еще одно нововведение — автоматическое начисление процентов за несвоевременную выплату заработной платы. Работникам не придется отдельно обращаться к работодателю с требованием о такой компенсации.
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По предложению, работодатель будет обязан самостоятельно рассчитать и выплатить проценты вместе с задолженностью по зарплате. Их будут начислять со дня, следующего за установленной датой выплаты.
Если стороны не определили размер процентов за просрочку в договоре, будет применяться ставка, предусмотренная Гражданским кодексом Польши.

Что дальше

Законопроект прошел первое чтение в Сейме 11 июня 2026 года. Тогда депутаты рассмотрели предложение отклонить документ, но не поддержали его. После этого его передали на дальнейшую проработку в Комитет по экономике и развитию, а также Комитет по вопросам социальной политики и семьи.
Пока документ еще находится на рассмотрении. Предложенная дата вступления в силу новых правил — 1 января 2027 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМинимальная зарплатаРабота
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