Швейцария синхронизировалась с пакетом санкций ЕС против россии и беларуси

Отмечается, что 3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) принял решение включить в санкционный список новых субъектов, а также исключить из него шестерых физических лиц и одну компанию согласно соответствующему решению ЕС.
В отношении 254 физических лиц, компаний и других субъектов теперь применяются меры по замораживанию активов, а также запрет на предоставление им экономических ресурсов.
Физическим лицам из этого перечня также запрещено въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через ее территорию.
В сфере торговли до 41 компании (в том числе и базирующихся в третьих странах) применяются усиленные меры экспортного контроля.
Кроме того, Швейцария ввела запрет на проведение сделок с участием некоторых компаний и организаций. К ним относятся 33 российских банка, один банк из третьей страны, 17 финансовых учреждений и поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, пять компаний из третьих.