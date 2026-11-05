Швейцария синхронизировалась с пакетом санкций ЕС против россии и беларуси

Федеральный совет Швейцарии ввел ограничительные меры из 21-го пакета санкций Европейского Союза против россии и беларуси.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

«4 ноября Федеральный совет принял решение ввести меры по 21-му пакету санкций Европейского Союза против россии и беларуси», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) принял решение включить в санкционный список новых субъектов, а также исключить из него шестерых физических лиц и одну компанию согласно соответствующему решению ЕС.

В отношении 254 физических лиц, компаний и других субъектов теперь применяются меры по замораживанию активов, а также запрет на предоставление им экономических ресурсов.

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Физическим лицам из этого перечня также запрещено въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через ее территорию.

В сфере торговли до 41 компании (в том числе и базирующихся в третьих странах) применяются усиленные меры экспортного контроля.