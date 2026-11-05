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Швейцария синхронизировалась с пакетом санкций ЕС против россии и беларуси

Мир
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Швейцария синхронизировалась с пакетом санкций ЕС против россии и беларуси
Швейцария синхронизировалась с пакетом санкций ЕС против россии и беларуси
Федеральный совет Швейцарии ввел ограничительные меры из 21-го пакета санкций Европейского Союза против россии и беларуси.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.
«4 ноября Федеральный совет принял решение ввести меры по 21-му пакету санкций Европейского Союза против россии и беларуси», — сказано в сообщении.
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Отмечается, что 3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) принял решение включить в санкционный список новых субъектов, а также исключить из него шестерых физических лиц и одну компанию согласно соответствующему решению ЕС.
В отношении 254 физических лиц, компаний и других субъектов теперь применяются меры по замораживанию активов, а также запрет на предоставление им экономических ресурсов.
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Физическим лицам из этого перечня также запрещено въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через ее территорию.
В сфере торговли до 41 компании (в том числе и базирующихся в третьих странах) применяются усиленные меры экспортного контроля.
Кроме того, Швейцария ввела запрет на проведение сделок с участием некоторых компаний и организаций. К ним относятся 33 российских банка, один банк из третьей страны, 17 финансовых учреждений и поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, пять компаний из третьих.
По материалам:
Finance.ua
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