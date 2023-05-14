По две вакансии одного на безработного: каких специалистов больше всего искали в Киеве — Finance.ua

По две вакансии одного на безработного: каких специалистов больше всего искали в Киеве
В Киеве в январе-апреле текущего года услугами центра занятости воспользовались 16,5 тыс. искавших работу граждан, из них 12,2 тыс. имели статус зарегистрированного безработного.
Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.
На 1 мая на учете состояло 3,3 тыс. безработных и было 6,1 тыс. вакансий.
Среди профессий самый большой спрос (19,6% работодателей) был у работников сферы торговли и услуг — продавцов, поваров, охранников, парикмахеров и помощников воспитателей.
Также искали профессиональных специалистов — учителей общеобразовательных учреждений, фармацевтов, врачей общей практики, воспитателей дошкольного образования, инженеров, практических психологов, музыкальных руководителей, экономистов и работников социальной сферы.
Кроме того, вырос спрос на квалифицированных рабочих (17,7%), например, на швей, слесарей, электромонтеров и монтажников, и на специалистов с опытом работы (13%) — медсестер, диетологов и бухгалтеров.
Остается высоким спрос (12,3%) на представителей простейших профессий — рабочих по комплексной уборке домов и служебных помещений, дворников, грузчиков и контролеров автоматических пропускных пунктов метрополитена. А среди рабочих по обслуживанию оборудования (12%) требуются водители автотранспортных средств, трактористы и машинисты железнодорожно-строительных машин.
Справка Finance.ua:
- в апреле конкуренция соискателей за работу была ниже уровня 2021 года и практически достигла довоенного уровня. Времена, когда на одну вакансию поступало сотни откликов, уже в прошлом;
- впервые после полномасштабного вторжения Харьковская область ворвалась в пятерку лидеров по количеству предложений работы и заняла пятое место, обогнав Ивано-Франковскую область. В свою очередь Днепропетровская область обогнала Львовскую и заняла второе место.
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