Ситуация на рынке труда улучшается: эксперт рассказала о планах работодателей — Finance.ua
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Ситуация на рынке труда улучшается: эксперт рассказала о планах работодателей

Личные финансы
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Ситуация на рынке труда Украины начинает улучшаться. Так, практически во всех секторах экономики ожидается замедление темпов сокращения персонала. Более того, предприятия сферы торговли готовятся увеличивать свои штаты, нанимая новых сотрудников.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний, проведенного Национальным банком. Согласно им, всего в опросе приняла участие 481 компания.
«Оценки респондентов по занятости смягчились: предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные сектора прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала», — говорится в сообщении.
В целом же сокращения персонала, как ожидается, затронут всего 15% компаний. В то же время:
  • 11% опрошенных предприятий готовятся нанимать новых сотрудников;
  • подавляющее большинство — 74% компаний — пока не намерены ни расширять, ни сокращать количество своего персонала.
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Комментарий эксперта

В то же время украинские работодатели часто отказываются размещать в вакансиях уровень зарплаты. По словам HR-консультанта Татьяны Пашкиной, одной из причин этого является нежелание раскрывать зарплаты новых сотрудников тем, кто уже работает в компании.
«Размер оплаты могут скрывать в объявлениях, чтобы не демотивировать работников компании. Ведь традиционно уже работающий сотрудник выходит работодателю „дешевле“, чем привлечение с рынка труда», — объяснила специалистка.
Впрочем, отметила она, есть и другие причины такого поведения работодателя. К нему прибегают, в частности, когда:
  • предлагаемая заработная плата меньше рыночной;
  • компания хочет «оставить пространство для переговоров»;
  • у работодателя есть несколько вакантных должностей, и каждая имеет свой штатный оклад, но в объявлении о найме размещают вакансию, которая объединяет эти должности.
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По материалам:
Обозреватель
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