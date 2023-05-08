Сколько времени нужно на поиски новой работы и как их ускорить — Finance.ua

Сколько времени нужно на поиски новой работы и как их ускорить Сегодня 13:02 — Личные финансы

Сколько времени нужно на поиски новой работы и как их ускорить

Когда долго ищете работу, сложно оценить свои возможности объективно. После разочарований и отсутствия предложений вам вдруг может показаться, что вы завысили планку по зарплате или офису, и с такими ожиданиями работу точно никто не предложит. Так что не удивительно, что вы можете согласиться на первое же предложение, а потом жалеть, не получая достойного вознаграждения и дальше продолжая обесценивать себя. Или наоборот — вы можете решить подождать еще лучшего предложения и находиться в активном поиске около года.

Какой же срок поиска работы считается нормальным? Когда можно сделать промежуточные выводы и как не согласиться на лишь бы что? Эксперты robota.ua попытались разобраться с этими вопросами.

Факторы, влияющие на продолжительность поиска работы

Сразу отметим, что универсального срока поиска работы, который был бы нормальным, нет. Для каждой специальности, региона или уровня должности есть свои нюансы. Однако среднее время поисков — до 3 месяцев.

Оценить продолжительность срока поиска можно, проанализировав следующие факторы:

Ситуация на рынке труда. К примеру, с началом войны рынок труда замер и тем, кто искал работу в это время, было очень непросто. Также следует учитывать сезонность: осенью всегда вакансий больше, чем летом, а в период новогодних праздников падает активность всех участников процесса трудоустройства.

К примеру, с началом войны рынок труда замер и тем, кто искал работу в это время, было очень непросто. Также следует учитывать сезонность: осенью всегда вакансий больше, чем летом, а в период новогодних праздников падает активность всех участников процесса трудоустройства. Спрос и предложение в вашей сфере. Если на одну вакансию в вашей сфере претендует более 20 кандидатов, то поиск работы может затянуться. Вакансии с высокой конкуренцией могут закрываться долго, кандидатов будут держать в подвешенном состоянии, пока другие будут ходить на собеседования, а в конце концов выберут лучшего и откажут тем, кто в списке ожидания.

Если на одну вакансию в вашей сфере претендует более 20 кандидатов, то поиск работы может затянуться. Вакансии с высокой конкуренцией могут закрываться долго, кандидатов будут держать в подвешенном состоянии, пока другие будут ходить на собеседования, а в конце концов выберут лучшего и откажут тем, кто в списке ожидания. Стратегия соискателя. Ваша активная работа над поиском работы также влияет на его длительность. Если вы откликаетесь на одну вакансию в неделю, а то и реже, универсальным резюме без сопроводительного письма, то искать работу вы можете еще очень долго. Согласно статистике, для одного приглашения на собеседование нужно откликнуться на 10 вакансий. И это еще статистика молчит о том, сколько собеседований нужно пройти, чтобы получить сам офер.

Ваша активная работа над поиском работы также влияет на его длительность. Если вы откликаетесь на одну вакансию в неделю, а то и реже, универсальным резюме без сопроводительного письма, то искать работу вы можете еще очень долго. Согласно статистике, для одного приглашения на собеседование нужно откликнуться на 10 вакансий. И это еще статистика молчит о том, сколько собеседований нужно пройти, чтобы получить сам офер. Соответствие ожиданиям и реальности. Насколько ваш опыт и навыки отвечают требованиям вакансии и насколько ваши ожидания соответствуют реальным предложениям на рынке труда — один из важнейших факторов. Привычная ситуация, когда поиски продолжаются долго из-за того, что кандидат хочет получать больше, чем готовы предложить большинство компаний для этой конкретной должности.

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Поиск работы затянулся: что делать

Если вы проанализировали все факторы, то поняли, что поиск работы явно превысил все прогнозируемые сроки и решили, что нужно что-то менять — рассказываем, с чего начать.

1. Просмотреть требования

Для начала рекомендуем взглянуть критично на ваши требования к работе. Выделить, какие критерии для вас решающие, а без каких можно обойтись. Не призываем полностью понижать свои ожидания и соглашаться на что-либо. Только отбросьте, например, компенсацию обедов или печенье в офисе, и соответствующих вакансий станет в разы больше.

2. Развиваться

За время, которое вы провели на последней работе, могло измениться многое, а вы остались на том же уровне. Чтобы повысить свою ценность на рынке труда и ускорить поиски работы, нужно постоянно развиваться, совершенствовать свои навыки, приобретать новые умения.

3. Уделить внимание резюме

Акцентируем на том, что резюме должно быть уникальным для каждой вакансии. Прежде чем откликаться, перепишите резюме под требования вакансии, посмотрите, насколько профессиональным и правильным выглядит ваше фото, проверьте на ошибки и сделайте разный шрифт для лучшего его прочтения. Не лишним будет и составить сопроводительное письмо для каждой вакансии в отдельности.

4. Привлекайте друзей и бывших коллег

Не стоит недооценивать нетворкинг при поиске работы. Расспросите у друзей, не знают ли они о вакансиях в вашей сфере, привлеките бывших коллег, которые уже давно нашли новую работу и могут порекомендовать вас, сообщите, что находитесь в поисках работы на своей странице в соцсети. Все это в совокупности поможет ускорить ваши поиски.

При длительном поиске работы главное — не обесценивать себя. Сделайте работу над ошибками, заручитесь поддержкой близких и будьте уверены в собственном успехе — работа мечты будет у вас в руках.

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