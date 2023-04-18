Почему отказывают после собеседования: четыре причины — Finance.ua

Почему отказывают после собеседования: четыре причины Сегодня 08:05 — Личные финансы

Почему отказывают после собеседования: четыре причины

Ваше резюме заинтересовывает работодателей, вас приглашают на встречи, но каждый раз что-то идет не так. Несколько отказов подряд — повод задуматься, почему на собеседованиях мнение работодателей о вас меняется.

Часто отказ при трудоустройстве звучит довольно туманно: «Вы нам не подходите». Но за этой фразой может скрываться множество причин.

Лучше, конечно, попытаться получить от рекрутера более определенную обратную связь. Впрочем, выходит это не всегда.

Work.ua составил список наиболее вероятных и распространенных причин отказа. Вспомните интервью, проанализируйте свое поведение и измените стратегию.

Резюме не отвечает тому, о чем вы говорили на собеседовании

Мы не раз писали о том, что к написанию резюме нужно подходить ответственно и максимально раскрывать в нем все свои таланты. Впрочем, показать себя с лучшей стороны и соврать — не одно и то же.

Даже безобидное преувеличение о знании иностранных языков легко раскрывается, и впечатление может быть испорчено.

Убедитесь в том, что ваше резюме производит верное впечатление. Если вы честно описали свой опыт, будьте готовы подтвердить свои достижения, расскажите, к каким показателям привела ваша работа. Говорите смело о своих успехах.

Вы довольно часто меняли работу

Это часто настораживает работодателя. Ведь если вы не могли или не хотели задержаться на других работах, как можно быть уверенным, что на этот раз все будет иначе.

Если у вас есть такие моменты в резюме, будьте готовы объяснить их. У вас должны быть веские и логические причины частой смены мест работы.

Акцентируйте внимание на своих сильных сторонах, ведь гораздо важнее, что выиграла компания от деятельности специалиста, чем количество времени, которое он там проработал.

Вашей квалификации недостаточно или слишком много

Если вы хотите получить престижную и высокооплачиваемую работу без опыта и навыков и не сумели убедить HR в том, что вам это по плечу, не следует удивляться тому, что вас не взяли.

Сверхквалификация также может оказаться проблемой при трудоустройстве. Это связано с вероятностью профессионального выгорания, утратой интереса к работе из-за отсутствия возможностей для самореализации.

Вы попросили слишком много (или слишком мало)

Деньги — очень острый вопрос. Слишком большие запросы при низком уровне профессионализма неизбежно приведут к отказу. Но возможна и обратная ситуация: если хорошего специалиста устраивает низкий оклад, работодатель может насторожиться. Также и тогда, когда вы вообще не знаете, сколько хотите получать.

Вопрос встанет так или иначе, чтобы быть уверенным, отвечая на него, обратитесь к статистике зарплат и приведите аргументы, почему вы заслуживаете это место и эти деньги.

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