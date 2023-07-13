Изменения в выплатах для ВПЛ: в Минсоцполитики ответили на самые популярные вопросы — Finance.ua

Изменения в выплатах для ВПЛ: в Минсоцполитики ответили на самые популярные вопросы Сегодня 17:02 — Личные финансы

Изменения в выплатах для ВПЛ: в Минсоцполитики ответили на самые популярные вопросы

Кабинет Министров принял постановление «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», вносящее изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В Министерстве социальной политики ответили на самые популярные вопросы относительно выплат.

Почему меняются правила назначения выплат?

Целью государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц является обеспечение поддержкой граждан, которые в результате войны потеряли жилье или вынуждены были покинуть собственные дома и переселиться из мест, где ведутся боевые действия или, с временно оккупированных территорий, а также помощь им в адаптации к новым условиям жизни.

Читайте также В центре занятости рассказали, сколько ВПЛ трудоустроили с начала войны

Такая помощь является временной и должна предоставляться гражданам, наиболее в ней нуждающимся. Государство фокусируется на помощи тем, кто больше всего в этом нуждается.

С 1 августа помощь продлевается автоматически на один шестимесячный период для ВПЛ, которые уже получали помощь на проживание, за исключением ВПЛ, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтвержденных документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

вернулись в покинутое место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы.

С 1 сентября выплата помощи продлится для указанных ВПЛ с учетом имущественного положения внутренне перемещенного лица.

Может ли быть продлен срок пребывания ВПЛ за границей более 30 дней, и при этом не будет потеряно право на выплату помощи?

Да, если на то у лица есть уважительные причины. В частности, в 30-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения, реабилитации, что подтверждается соответствующими документами, в частности по приглашению принимающей стороны.

Читайте также У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос

Также не будут включаться дни пребывания за границей по таким причинам, как смерть членов семьи лица и его родственников, уход за больным ребенком младше 18 лет, пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, в связи с которыми лицо не по собственному желанию не могло вернуться из-за границы и может подтвердить такие обстоятельства документально.

Могут ли отказать в продлении помощи и как об этом узнать?

Отказ лицу в продлении помощи возможен, если человек более 30 дней находится за границей или вернулся в базовое место жительства.

Об отказе в продлении выплат после 1 августа 2023 г. получатель будет уведомлен либо органом социальной защиты населения, который назначает ее (по почте или электронной почте), либо средствами мобильной связи или средствами электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы.

Если лицо не получало уведомление о прекращении выплат, а их нет, то можно уточнить в органах социальной защиты причину задержки выплаты.

Один из критериев назначения/переназначения помощи — наличие средств, которые не используются и накапливаются на депозитных счетах. То есть наличие средств на текущих счетах не будет влиять на назначение помощи.

Как будет проверяться имущественное положение ВПЛ?

Министерство финансов проверяет информацию по каждому лицу, используя государственные реестры, базы данных и информацию, имеющуюся в банковских учреждениях.

По результатам верификации Минфин дает рекомендации относительно того, должна ли быть продлена или прекращена выплата, или, например, уточнена определенная информация о получателях. По результатам рекомендаций орган социальной защиты сообщает средствами электронной связи о прекращении выплаты и ее причине.

Читайте также Почему переселенцам могут отказать в выплатах: юрист назвал причины

В случае несоответствия информации получатель помощи может принести соответствующие подтверждающие документы — и выплата будет возобновлена.

Факт нахождения гражданина за границей проверяется Министерством финансов совместно с Госпогранслужбой, через информацию, содержащуюся в государственных реестрах.

В каких случаях выплаты могут быть продлены еще на 6 месяцев? Какие причины для этого должны быть?

Для тех ВПЛ, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа 2023 года, помощь может быть назначена на второй шестимесячный период по обращению, если, например:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает одного размера минимальной заработной платы;

в составе семьи есть дети с инвалидностью, лица с инвалидностью или лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно);

граждане имеют троих и более детей в возрасте до 16 лет и ухаживают за ними и т. д.

Также помощь может быть назначена на второй шестимесячный период, если неработающий член семьи трудоспособного возраста в течение первых шести месяцев получения помощи способствовал своей экономической самостоятельности (например, трудоустроился/зарегистрировался в центре занятости как безработный, зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель, получил помощь на получение экономической самостоятельности или микрогрант для создания собственного бизнеса и т. п. ).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.