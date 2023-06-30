В центре занятости рассказали, сколько ВПЛ трудоустроили с начала войны — Finance.ua

В центре занятости рассказали, сколько ВПЛ трудоустроили с начала войны Сегодня 15:15 — Личные финансы

В центре занятости рассказали, сколько ВПЛ трудоустроили с начала войны

С начала полномасштабной агрессии российской федерации 93 тысячи переселенцев получили услуги от службы занятости, из них 74 тысячи обратились по поиску работы.

Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

«С начала полномасштабной агрессии российской федерации 93 тысячи получили услуги от службы занятости. Это не означает, что все люди, получившие статус ВПЛ, все пришли и все заинтересованы в трудоустройстве. 74 тысячи обратились по поиску работы в службу занятости. Конечно, это самые большие города, где наибольшее количество ВПЛ. 47 тысяч трудоустроены с помощью государственной службы занятости», — сказала она.

По ее словам, служба предоставляет переселенцам ряд услуг, внедряет в жизнь ряд важных программ, в частности, речь идет о предоставлении микрогрантов на создание или развитие бизнеса, профессиональное обучение и профориентацию, ваучер на обучение, присоединение к «Армии восстановления».

Как отметила Жовтяк, среди всего перечня наибольшим спросом пользуется ваучер на обучение. Только в июне этого года онлайн заявку на его получение подали почти 1 тысяча ВПЛ.

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«Стратегическая цель — полноценно интегрировать внутренних переселенцев в принимающие громады или интегрировать их в родные громады. Основное средство такой интеграции — это трудоустройство. Поэтому в этом году мы фокусируем внимание на обучении и переобучении ВПЛ, а также на таких инструментах, как кредиты и гранты на развитие бизнеса, релокация бизнеса и другие способы создания рабочих мест для ВПЛ. Должны настроить сотрудничество в треугольнике: правительство, местные власти и международный», — подчеркнула вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как отметила председатель Комитета устойчивого развития Федерации работодателей Украины, председатель Отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова, власть и бизнес заинтересованы в том, чтобы адаптировались и остались жить и работать в Украине — именно ради этого и должны работать сообща.

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«Вакансии есть, работа есть. Если вы не умеете или боитесь того, что не умеете, или ваша профессия не нужна сегодня какому-то бизнесу, а вы бы хотели работать, мы вас ждем. Мы как бизнес вас учим, а если нужно подтвердить документы, мы вместе с Национальным агентством квалификаций это сделаем. Если нужны, например, какие-то дополнительные инструменты, то сотрудничаем с Центром занятости. Так же обращаюсь к бизнесу. Если возникают вопросы, если вы не знаете, как сотрудничать, обращайтесь к нам. Мы с радостью помогаем и сопровождаем бизнес — от навыков к релокации. То есть сотрудничаем в полном спектре», — сказала она.

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Укрінформ По материалам:

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