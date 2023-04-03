ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: куда обращаться — Finance.ua

ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: куда обращаться Сегодня 17:00

Внутренне перемещенные лица и граждане, освобожденные из плена, могут получить в центрах занятости ваучеры для обучения.

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

Как сообщили в министерстве, на данный момент определены 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.

В частности, на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышение квалификации.

«Такие ваучеры могут получить в том числе внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста. А также — освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот факт устанавливает соответствующая комиссия, которая работает при Минреинтеграции», — говорится в сообщении.

Указанные категории граждан могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:

не зарегистрированы в центре занятости как безработные;

не получали ваучер ранее;

не проходили за последние 3 лет переподготовку из средств Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;

имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

УНН По материалам:

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