ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: куда обращаться — Finance.ua
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ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: куда обращаться

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Внутренне перемещенные лица и граждане, освобожденные из плена, могут получить в центрах занятости ваучеры для обучения.
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
Как сообщили в министерстве, на данный момент определены 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.
В частности, на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышение квалификации.
«Такие ваучеры могут получить в том числе внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста. А также — освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот факт устанавливает соответствующая комиссия, которая работает при Минреинтеграции», — говорится в сообщении.
Указанные категории граждан могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:
  • не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
  • не получали ваучер ранее;
  • не проходили за последние 3 лет переподготовку из средств Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
УНН
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