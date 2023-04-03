ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: куда обращаться — Finance.ua

ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: куда обращаться
Внутренне перемещенные лица и граждане, освобожденные из плена, могут получить в центрах занятости ваучеры для обучения.
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
Как сообщили в министерстве, на данный момент определены 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях.
В частности, на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышение квалификации.
«Такие ваучеры могут получить в том числе внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста. А также — освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот факт устанавливает соответствующая комиссия, которая работает при Минреинтеграции», — говорится в сообщении.
Указанные категории граждан могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:
- не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
- не получали ваучер ранее;
- не проходили за последние 3 лет переподготовку из средств Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;
- имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.
Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения
Поделиться новостью