Программа компенсаций за трудоустройство ВПЛ: поддержку от государства сможет получить новый бизнес — Finance.ua

Программа компенсаций за трудоустройство ВПЛ: поддержку от государства сможет получить новый бизнес Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Программа компенсаций за трудоустройство ВПЛ: поддержку от государства сможет получить новый бизнес

Вновь созданный бизнес сможет воспользоваться правительственной программой поддержки работодателей за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и получить компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Программа финансового стимулирования работодателей, принимающих на работу внутренних переселенцев — одна из комплекса мер правительства, направленных на поддержку ВПЛ и улучшение ситуации на рынке труда», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, только с начала этого года компенсацию от государства за трудоустройство переселенцев получили более 3,5 тысяч предпринимателей, которые предоставили работу почти 7 тысячам украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов.

«В общей сложности им уже перечислено 78 млн грн. Изменения в условия программы позволят получать такую ​​компенсацию и новосозданному бизнесу, который обеспечивает работой ВПЛ», — добавила Бережная.

Что меняется:

получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ может предприятие, созданное после полномасштабного вторжения — для участия в программе ему нужно предоставить налоговую отчетность за последний отчетный период на дату подачи заявления на получение компенсации, а не за 2021 год, как было ранее;

компенсация предоставляется работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, получивших статус после введения военного положения;

усиливается контроль за соблюдением условий действия программы — отныне центры занятости вводят мониторинг сохранения занятости работников.

Напомним, правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

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За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев.

В 2022 году программой воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что приняли на работу почти 18 тысяч внутренних переселенцев.

Справка Finance.ua:

в Государственной службе занятости напомнили работодателям о ряде компенсационных программ для поддержки и развития бизнеса;

граждане Украины, которые из-за боевых действий были вынуждены переехать в другие регионы, могут рассчитывать на выплаты от государства. Но часто бывают ситуации, когда выплаты не поступают или задерживаются. Куда обращаться временным переселенцам в случае, если помощь не поступила вовремя.



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