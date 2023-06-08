ВПЛ могут обеспечить почти бесплатным жильем: комитет Рады согласовал законопроект — Finance.ua
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ВПЛ могут обеспечить почти бесплатным жильем: комитет Рады согласовал законопроект

Казна и Политика
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ВПЛ могут обеспечить почти бесплатным жильем: комитет Рады согласовал законопроект
ВПЛ могут обеспечить почти бесплатным жильем: комитет Рады согласовал законопроект
Парламентский комитет по правам человека рекомендует Верховной Раде принять в основу законопроект № 9310 об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания на время войны.
Об этом сообщает сайт парламента.
Законопроект предусматривает, что в период действия военного положения определенные категории внутренне перемещенных лиц получат право на безвозмездное проживание в государственном жилищном фонде.
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Такое право будет предоставляться на весь период войны без ограничения сроков.
Условия предоставления такого жилья усматриваются два:
  • Кабинет министров еще предстоит определить, какие именно категории ВПЛ получат это право.
  • Право на проживание в таком жилье будет предоставляться при полной оплате стоимости коммунальных услуг.
Согласно положениям законопроекта, фонд жилья, предназначенного для временного проживания перемещенных лиц, будут формировать органы местного самоуправления.
Фонды жилья формируются, в частности, путем выкупа (приобретения), аренды, строительства жилья, реконструкции домов и общежитий, переоборудования нежилых помещений в жилые, передачи жилья в коммунальную или государственную собственность, капитального ремонта объектов жилищного фонда.
Напомним, для части внутренне перемещенных лиц упростили порядок регистрации места жительства, а также оформления и обмена документов.

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По материалам:
Економічна Правда
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