У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос — Finance.ua

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У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос

Личные финансы
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У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос
У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос
На второй год войны с россией большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до сих пор не имеют работы и находятся в поиске. Трудоустройству мешает ряд причин.
Об этом свидетельствуют результаты опроса портала robota.ua, сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос

Проблемы с поиском работы ВПЛ

Исследование популярный кадровый портал провел по просьбе министерства. В результате выяснилось, что 56,2% опрошенных заявили, что у них нет работы и продолжают активно искать. 26,2% заявили, что работу имеют, однако ищут другую. Также 64,4% сообщили, что ищут работу с полной занятостью, 39% - неполную занятость, 16,5% - интересуются фрилансом.
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37,8% ищут работу без опыта или специализированного образования, 33,7% - с опытом, 28,5% - по специальности.
Самыми распространенными запросами являются работа экономистом, юристом, уборщицей или посудомойкой, учителем, специалистом по соцобеспечению, швеей, супервайзером, мерчендайзером, кассиром и специалистом отдела кадров, продавцом и водителем.
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58,8% людей ищут работу неподалеку от места жительства, для 27,7% главным в выборе является условие работы и размер заработной платы.
У большинства переселенцев до сих пор нет работы: опрос

Причины отсутствия работы

Среди причин такого уровня трудоустроенности — низкая оплата труда, нежелание работодателей нанимать на работу переселенцев, отсутствие предложений работы по уровню образования и опыту, недостаточность профессионализма и опыта работы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Novyny.live
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