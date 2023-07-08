О чем нужно узнать перед выходом на новую работу, чтобы потом не пожалеть о своем решении — Finance.ua

О чем нужно узнать перед выходом на новую работу, чтобы потом не пожалеть о своем решении Сегодня 08:32 — Личные финансы

О чем нужно узнать перед выходом на новую работу, чтобы потом не пожалеть о своем решении

Процесс трудоустройства долгий и сложный. Естественным является желание, чтобы он закончился как можно скорее предложением о работе. Однако не спешите радоваться, когда получили офер. Ведь прежде чем согласиться, вам нужно хорошо подумать и узнать о работодателе еще больше.

Что нужно исследовать перед выходом на новую работу, чтобы потом не пожалеть о своем решении, рассказали эксперты портала budni.rabota.ua.

«Решение о переходе на новую работу должно быть взвешенным, поэтому лучше не стесняться еще раз переспросить, не лениться еще раз загуглить и не пренебрегать возможностью еще раз все обдумать», — говорится в сообщении.

Финансовое состояние

Для начала определите, нет ли у компании финансовых проблем, и соответственно — будет ли возможность стабильно выплачивать вам заработную плату. Ведь развитие и нарисованные работодателем возможности это, конечно, хорошо, но работа должна приносить и доход.

На что обратить внимание?

Отчеты. Случается, что компании делятся в открытом доступе частью финансовой информации для профильных презентаций: например, доход за последний год или выручка. Проанализируйте такую ​​информацию в своих целях — если доход растет, значит, у компании все хорошо. Узнайте, как происходит выплата зарплаты. Теневые выплаты должны быть насторожить. Насколько компания добросовестно платит налоги также влияет на показатель ее финансовой стабильности.

Читайте также Где в Европе лучше всего платят за час работы: актуальный рейтинг Евростата

Что спросить у работодателя?

Из чего состоит размер заработной платы? Какая сумма заработной платы прописана в договоре? Предусмотрены ли в компании штрафы? Как часто выплачивается зарплата? Предусмотрен ли пересмотр заработной платы? В какой срок? Как происходят выплаты? Предусмотрены ли премии и за что? Что входит в компенсационный пакет?

График и условия работы

Перед выходом на новое место вы обязательно должны узнать все нюансы работы, которые будут влиять на вашу продуктивность, личное время или место жительства. Узнайте, каким будет ваш график работы, будет ли он меняться со временем и когда принято приходить на работу: возможно, вы должны прийти за 15 мин, чтобы ровно в 9:00 начать работать или наоборот — в компании принято опаздывать из-за отсутствия срочной работы утром и ее наплыв после 18:00.

Читайте также Города с самым лучшим балансом между работой и личной жизнью (инфографика)

Что спросить у работодателя?

Какой график работы у меня будет? Бывают ли у вас переработки? Как часто? Из чего состоит типичный рабочий день? Что я буду выполнять и в какие промежутки времени? Выдается ли мне рабочая техника, канцелярия, другие необходимые инструменты? Где находится рабочее место и чем оно оборудовано? Можно ли менять вид рабочего места? Есть ли отпуск в компании? Через какое время я смогу им воспользоваться? Как работники ходят в отпуск — имеют полноценный отдых или обязаны постоянно быть на связи и решать рабочие вопросы? Предусматривает ли должность командировки? Как часто? Что входит в компенсационный пакет во время командировок?

Рабочие обязанности

О рабочих обязанностях лучше узнавать еще на этапе собеседования, чтобы вы точно понимали, справитесь ли с ними и насколько они под силу для одного человека в целом. Однако не поздно будет уточнить некоторые нюансы при рассмотрении предложения о работе.

Что спросить у работодателя?

Нужно ли сдавать отчеты о проделанной работе? Как часто? Какие цели будут стоять передо мной на этом посту на ближайшие полгода-год? С какой работой мне придется столкнуться? Сколько человек в команде? Планируется ли расширение? С кем я буду непосредственно работать изо дня в день? Сколько человек будет в моем подчинении (в случае руководящей должности)? Кто мой непосредственный руководитель?

Атмосфера в компании

Не менее важным критерием для комфортной и эффективной работы является атмосфера на работе. Вам должны быть близки ценности компании, вы не должны испытывать неприязнь к ее владельцу или продукции, коллектив должен дополнять ваши ориентиры и быть близким по духу.

Читайте также На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)

Что спросить у работодателя?

Какая миссия у компании? Есть ли у компании корпоративная культура? Каковы основные ее принципы? Как в компании принимаются решения? Может ли сотрудник не согласиться с руководителем? Какая у компании текучка кадров? Происходят ли тимбилдинги? Как часто и в каком формате? Могу ли я пообщаться с кем-нибудь из своих будущих коллег?

Само общение с нынешним сотрудником компании может лучше рассказать вам об атмосфере в коллективе. У него можно спросить о темпераменте руководителя, как принято в компании праздновать дни рождения или обедать, какой принцип работы в команде — каждый сам за себя или нужно думать о подстраховке коллеги и т. д.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.