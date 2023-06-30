Где в Европе лучше всего платят за час работы: актуальный рейтинг Евростата — Finance.ua

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Где в Европе лучше всего платят за час работы: актуальный рейтинг Евростата

Личные финансы
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Где в Европе лучше всего платят за час работы: актуальный рейтинг Евростата
Где в Европе лучше всего платят за час работы: актуальный рейтинг Евростата
По данным Евростата, в среднем за один час работы в Европейском Союзе платят по 29,1 евро. В каких странах самый высокий почасовой оклад и почему Польша так низко в рейтинге — читайте в материале.

Самые высокие и самые низкие почасовые зарплаты в Европе

Эксперты высчитали среднюю зарплату за час во всех отраслях промышленности и компаниях, в которых более 10 сотрудников. Сравнение показывает, насколько велик разрыв между самым низким и самым высоким уровнем почасовой оплаты труда.
  • Больше всего за час платят в Норвегии — 51,1 евро.
  • Чуть ниже в рейтинге находится Дания — 46,9 евро.
  • А на третьем месте расположилась Исландия — здесь платят по 43,3 евро за час работы.
Самый низкий уровень оплаты в странах Восточной Европы. В Польше час работы оценили в 11,5 евро. Это более чем в четыре раза меньше, чем в Норвегии. В 2018 году, согласно таким же подсчетам Евростата, почасовая стоимость рабочей силы в Польше составила 10,1 евро.
Еще более низкие почасовые зарплаты в Латвии — 11,1 евро, Венгрии — 10,4 евро и Румынии — 8,5 евро. Страной, где час работы оценили дешевле всего, является Болгария — всего 7 евро.

Кто в Польше зарабатывает больше всего: рейтинг

Эксперты также исследовали самые высокооплачиваемые профессии в Польше за прошлый год. По данным Главного статистического управления Польши, средняя зарплата в стране в прошлом году составила 6346 злотых брутто (57 560 гривен).
Рейтинг самых высоких зарплат в Польше:
  • горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 11 100 злотых;
  • информационные технологии — 11 000 злотых;
  • финансовая и страховая деятельность — 10 000 злотых;
  • государственное управление — 7 600 злотых;
  • сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство — 6800 злотых;
  • здравоохранение и социальная помощь — 6 600 злотых;
  • образование — 5 900 злотых;
  • торговля — 5 600 злотых;
  • культура, развлечения и отдых — 5500 злотых;
  • строительство — 5 300 злотых;
  • услуги — 4 800 злотых;
  • гастрономия и гостиничный бизнес — 4 100 злотых.
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По материалам:
Телеканал 24
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