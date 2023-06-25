Города с самым лучшим балансом между работой и личной жизнью (инфографика) — Finance.ua

Города с самым лучшим балансом между работой и личной жизнью (инфографика) Сегодня 10:26

Города с самым лучшим балансом между работой и личной жизнью (инфографика)

Легкий доступ к технологиям, размытые границы между работой и личным временем и страх потери работы заставляют многих работать сверхурочно, не использовать отпуск или больничный.

Однако в некоторых городах мира ситуация совсем иная. В регионах с высоким рейтингом компании предлагают работающему профессионалу возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью с помощью качественного медицинского обслуживания, достаточного времени для отпуска и т. д.

Об этом говорится в рейтинге Forbes Advisor 2023 года.

На этом графике мы используем рейтинг Forbes Advisor 2023, чтобы выделить лучшие города мира, которые способствуют балансу между работой и личной жизнью.

Рейтинг сравнивает данные из 128 городов, чтобы сформировать оценку баланса между работой и личной жизнью, которая оценивается по шкале 100. Чем выше показатель, тем лучше баланс между работой и личной жизнью у работников города. Мы охватили 25 лучших на графике выше.

Европа возглавляет чарт

Двадцать из 25 городов с лучшим балансом между работой и личной жизнью приходятся на Европу. Разнообразие культур и образов жизни в этих городах предлагает своим жителям баланс между работой и личной жизнью.

Лучший город в этом списке с показателем баланса между работой и личной жизнью 70,5/100 — Копенгаген, Дания. Высокий уровень жизни города, низкий уровень безработицы, 52-недельный отпуск по уходу за ребенком и сосредоточенность на устойчивом развитии и зеленых насаждениях — это способствует лучшей оценке города. Помогает также то, что образ жизни Дании сосредоточен на том, чтобы уделять время уходу за собой и отдыху.

Здоровый образ жизни вместе с щедрым отпуском и отпуском по уходу за ребенком также поместил европейские города Хельсинки, Стокгольм и Осло в первую пятерку этого списка. На самом деле, средняя продолжительность рабочей недели в этих городах составляет менее 30 часов. Доля удаленной работы в Хельсинки (Финляндия) составляет более 50%.

Многие компании в Европе отдают приоритет благосостоянию сотрудников, что привело к появлению культуры здоровья. Эта культура включает в себя такие практики, как удаленная работа и поддержка психического здоровья.

Работа и жизнь в Океании

Хотя Европа доминирует в топ-25 списке, некоторые города Океании могут похвастаться показателями здорового баланса между работой и личной жизнью.

Окленд, Новая Зеландия, занимает 5-е место в списке городов с наилучшим балансом между работой и личной жизнью. Здесь в среднем 26,3-часовая рабочая неделя и годичный отпуск по уходу за ребенком.

Между тем, в городах Брисбен (53,3), Мельбурн (53,1) и Сидней (51,4) в Австралии средняя продолжительность рабочей недели составляет от 32,4 до 38 часов. Солнечная погода в этих городах также оказывает положительное влияние на их баллы.

Для некоторых безопасность является ключевой

Столица ОАЭ — единственный азиатский город, который попал в список 25 лучших, и это, несмотря на высокие цены на недвижимость и относительно низкое количество дней отпуска, доступных для работников. С другой стороны, город безопасный, солнечный и может похвастаться высоким качеством жизни.

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