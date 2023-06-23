На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика) — Finance.ua

На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика) Сегодня 13:00 — Личные финансы

На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)

Work.ua и Education.ua провели опрос работодателей и соискателей и проанализировали ответы, позволяющие сделать выводы о значении высшего образования и навыков при трудоустройстве тех, кто еще вчера получил диплом.

Об этом сообщили в опросе Work.ua.

Поиск работы после окончания учебы — сложный и важный вопрос для выпускников и не менее актуальный для поступающих в этом году. Ведь существуют возможности молодых специалистов и ожидания работодателей, которые иногда могут не совпадать.

Ориентиры для вчерашних абитуриентов

Согласно опросу Work.ua, работодатели демонстрируют единодушие в вопросе опыта: 46% респондентов отмечают стажировку в других компаниях желаемым условием для кандидатов без опыта работы.

Но есть надежда и для специалистов без такого опыта — компании готовы нанимать людей, если у кандидатов будут личные качества, свидетельствующие о желании работать и развиваться в выбранной профессии.

По результатам опроса, 526 работодателей чаще всего называют желательными следующие навыки и качества:

желание учиться и развиваться;

предыдущий опыт работы — стажировка, подработка;

личные качества (коммуникабельность, целеустремленность и ответственность).

Эти результаты могут быть полезны выпускникам университетов, которые готовят свои резюме и желают подчеркнуть умения и личные качества. А также будущим поступающим, которые сейчас выбирают учебные программы и заведения, стоит отдать предпочтение тем учебным заведениям, где есть практика, программы стажировки и партнерства с бизнесом.

Влияние выбора высшего образования на дальнейшую карьеру

По данным опроса Work.ua среди работодателей, 59% респондентов не обращают внимания на учебное заведение, в котором обучался сотрудник. А для 41% место обучения имеет значение.

Следовательно, для работодателей профильное образование является преимуществом, но им не важно, диплом какого университета имеет сотрудник. Стажировка и поиск работы — ключевые условия для соискателей без опыта работы.

Специальность VS работа: мнение соискателей о высшем образовании

По результатам опроса пользователей Work.ua, которые на момент проведения этого исследования были в поиске работы, 46% искали по специальности, 54% нет. Высшее образование (диплом бакалавра или магистра) имеют 68% респондентов, 32% его не имеют. То есть, несмотря на профильное высшее образование, большинство опрошенных ищет работу не по специальности.

Наибольший вес при выборе университета имеют: возможность получить бюджетное место и город обучения. Среди основных критериев соискатели чаще всего упоминали: стоимость обучения и мечту (желание учиться в определенном университете).

Можно предположить, что именно потому, что ориентация на свободные бюджетные места и город обучения больше всего влияют на выбор учебного заведения, сами выпускники могут обесценивать собственные дипломы. Один из вариантов решения этого вопроса, за который болеет специализированный портал об образовании Education.ua — осознанный выбор будущей профессии еще на этапе поступления в университет.

По данным Министерства образования и науки, еще в 2021 году 217 учебных заведений ввели дуальную форму обучения. Больше всего работодателей, принявших участие в проекте, было в Киеве (175), Житомирской (160), Львовской (134), Винницкой (125), Хмельницкой (125) и Ровенской (111) областях.

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