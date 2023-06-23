На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)

Личные финансы
21
На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)
На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)
Work.ua и Education.ua провели опрос работодателей и соискателей и проанализировали ответы, позволяющие сделать выводы о значении высшего образования и навыков при трудоустройстве тех, кто еще вчера получил диплом.
Об этом сообщили в опросе Work.ua.
Поиск работы после окончания учебы — сложный и важный вопрос для выпускников и не менее актуальный для поступающих в этом году. Ведь существуют возможности молодых специалистов и ожидания работодателей, которые иногда могут не совпадать.

Ориентиры для вчерашних абитуриентов

Согласно опросу Work.ua, работодатели демонстрируют единодушие в вопросе опыта: 46% респондентов отмечают стажировку в других компаниях желаемым условием для кандидатов без опыта работы.
Но есть надежда и для специалистов без такого опыта — компании готовы нанимать людей, если у кандидатов будут личные качества, свидетельствующие о желании работать и развиваться в выбранной профессии.
На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)
По результатам опроса, 526 работодателей чаще всего называют желательными следующие навыки и качества:
  • желание учиться и развиваться;
  • предыдущий опыт работы — стажировка, подработка;
  • личные качества (коммуникабельность, целеустремленность и ответственность).
На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)
Эти результаты могут быть полезны выпускникам университетов, которые готовят свои резюме и желают подчеркнуть умения и личные качества. А также будущим поступающим, которые сейчас выбирают учебные программы и заведения, стоит отдать предпочтение тем учебным заведениям, где есть практика, программы стажировки и партнерства с бизнесом.
На что обращают внимание работодатели при найме вчерашних студентов (инфографика)

Влияние выбора высшего образования на дальнейшую карьеру

По данным опроса Work.ua среди работодателей, 59% респондентов не обращают внимания на учебное заведение, в котором обучался сотрудник. А для 41% место обучения имеет значение.
Следовательно, для работодателей профильное образование является преимуществом, но им не важно, диплом какого университета имеет сотрудник. Стажировка и поиск работы — ключевые условия для соискателей без опыта работы.

Специальность VS работа: мнение соискателей о высшем образовании

По результатам опроса пользователей Work.ua, которые на момент проведения этого исследования были в поиске работы, 46% искали по специальности, 54% нет. Высшее образование (диплом бакалавра или магистра) имеют 68% респондентов, 32% его не имеют. То есть, несмотря на профильное высшее образование, большинство опрошенных ищет работу не по специальности.
Наибольший вес при выборе университета имеют: возможность получить бюджетное место и город обучения. Среди основных критериев соискатели чаще всего упоминали: стоимость обучения и мечту (желание учиться в определенном университете).
Можно предположить, что именно потому, что ориентация на свободные бюджетные места и город обучения больше всего влияют на выбор учебного заведения, сами выпускники могут обесценивать собственные дипломы. Один из вариантов решения этого вопроса, за который болеет специализированный портал об образовании Education.ua — осознанный выбор будущей профессии еще на этапе поступления в университет.
По данным Министерства образования и науки, еще в 2021 году 217 учебных заведений ввели дуальную форму обучения. Больше всего работодателей, принявших участие в проекте, было в Киеве (175), Житомирской (160), Львовской (134), Винницкой (125), Хмельницкой (125) и Ровенской (111) областях.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.