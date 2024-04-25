Легализована работа домашних работников — ВР приняла решение (инфографика) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Легализована работа домашних работников — ВР приняла решение (инфографика)

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона об урегулировании труда домашних работников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Напомним, в апреле 2023 года ВР поддержала в первом чтении проект закона об урегулировании труда домашних работников. Тогда депутаты проголосовали за закон 5695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию труда домашних работников».

Для чего это

Законопроект разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения их социальной защиты и снижения уровня незадекларированного труда.

В настоящее время большинство таких лиц находятся в теневом секторе экономики, не имеют надлежащего уровня социального обеспечения, не могут рассчитывать на предусмотренные законодательством о труде гарантии своих трудовых прав, обычно не получают достойной и справедливой оплаты труда, лишены государственной защиты от дискриминации, насильственных и других дискриминационных действий со стороны работодателя.

На сегодняшний день регулирование деятельности работников, которые на условиях трудового договора выполняют работу по обслуживанию домашнего хозяйства (носит глобальный характер и актуальна для многих стран мира).

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С 8 января 2022 года в Украине заработали изменения в закон «О рекламе». В соответствии со статьей 24−1 работодателям запрещено указывать в объявлениях о работе возраст кандидата, пол, принадлежность к любой конфессии, общественным организациям, расе. Штраф за нарушение — 65 тыс. грн.

О нарушении требований закона можно уведомлять Государственную службу Украины по вопросам труда. После получения жалобы они должны начать внеплановую проверку предприятия. Впрочем, будет ли механизм должным образом работать во время военного положения — сказать сложно.

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