Сколько джуниоров взяли на работу ІТ-компании в 2023-м и сколько планируют на 2024 год — Finance.ua

Сколько джуниоров взяли на работу ІТ-компании в 2023-м и сколько планируют на 2024 год Сегодня 08:38 — Личные финансы

Сколько джуниоров взяли на работу ІТ-компании в 2023-м и сколько планируют на 2024 год

В 2023 году 32 опрошенных IT-компании наняли 2920 джуниоров в Украине. Для сравнения: в 2022 году 40 компаний пригласили на работу 3989 начинающих — на тысячу больше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua.

«Пятерка компаний, нанявших больше всего джуниоров в 2023 году, — Genesis, Zone3000, Netpeak Group, Ajax и Epam», — говорится в исследовании.

Наиболее заметная тенденция — среди опрошенных компаний стало больше продуктовых, каждая из которые наняла более 100 начинающих.

Продуктовым компаниям традиционно требуется больше специалистов по маркетингу, аналитике, менеджменту, HR. Сервисные — больше сосредоточены на найме технических.

Инфографика: Dou.ua

Самые востребованные направления

Примечательно, что по сравнению с 2022 годом в 2023-м компании активнее нанимали начинающих в маркетинге, менеджменте, продажах. В 2023-м самое популярное направление среди опрошенных компаний — поддержка. За ним — разработка, QA и маркетинг.

Инфографика: Dou.ua

Около половины джуниоров опрошенные компании наняли в Киеве и области. На втором месте Львов — 18,5% всех наймов.

Инфографика: Dou.ua

Планы по найму на 2024 год

У половины опрошенных компаний есть незначительные планы по найму начинающих на этот год (до 20 специалистов) или не планируют набирать новых джуниоров. Но есть и те, кто будет нанимать начинающих в больших объемах: семь компаний планируют взять до 50 новых специалистов, еще восемь — более 50.

Инфографика: Dou.ua

Напомним, за 2021−2023 годы ІТ-специалисты уплатили в бюджет не менее 61,1 миллиарда гривен налогов. Самая большая сумма — 24 миллиарда — была уплачена в 2023 году. От физических лиц поступили суммы, больше, чем от юридических.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.