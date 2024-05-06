Как будет расти зарплата украинцев в течение следующих трех лет — прогноз НБУ Сегодня 16:03 — Личные финансы

Как будет расти зарплата украинцев в течение следующих трех лет — прогноз НБУ

Конкуренция за трудовые ресурсы, в том числе с зарубежным бизнесом, будет подпитывать давление со стороны роста заработных плат. Реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (апрель 2024 года).

Что стимулирует работодателей повышать зарплату

Как отмечается в отчете, из-за несоответствий между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны претендентов на работу, так и повышения зарплат работодателями.

«Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы», — говорится в документе.

В НБУ отмечают, что дальнейший рост зарплат в 2024 году вследствие усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий.

Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат отразилось и повышение минимальной зарплаты (на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года).

Как изменится зарплата

Затруднения с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обуславливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе.

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Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями, отметили в НБУ.

«На прогнозном горизонте мягкая фискальная политика вместе с дальнейшим повышением реальных заработных плат в частном секторе будет обуславливать рост частного потребления темпами 5−9% в год. Потребительский спрос будет подпитываться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну», — говорится в документе.

Прогноз на следующие три года

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной — на 8,1%.

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная — на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,6%, реальная — на 3,0%.

Напомним, результаты опроса предприятий в I квартале 2024 года свидетельствуют об усилении положительных ожиданий бизнеса относительно деловой активности в следующие 12 месяцев.

Несмотря на логистические трудности, в том числе с пересечением границы, респонденты прогнозируют умеренный рост объемов производства товаров и услуг в Украине, а также позитивно настроены на развитие собственных предприятий.

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