Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего и меньше всего (обзор Минэкономики) — Finance.ua

Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего и меньше всего (обзор Минэкономики) Сегодня 14:01 — Личные финансы

Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего и меньше всего (обзор Минэкономики)

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.

Об этом свидетельствует обзор Министерства экономики Украины.

На уровень оплаты труда в 2023—2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:

временная утрата значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины.

Как за год изменилась средняя зарплата

По данным министерства, средняя зарплата за резюме на сайтах поиска работы выросла на начало апреля до 19 873 гривен (16 464 гривен в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 728 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).

У кого самая высокая зарплата

Минэкономики приводит данные Госстата, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она за год выросла с 30 829 грн в месяц до 37 946 грн.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты выросли с 27 986 грн до 34 393 грн.

Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 20 497 грн до 23 413 грн.

Самая низкая зарплата

Меньше всего платят работникам в категории «Временное размещение и организация» — рост с 9 367 грн до 12 300 грн.

В сфере «Образование» зарплата выросла с 11 999 грн до 12 439 грн.

В категории «Строительство» среднемесячная зарплата выросла с 9781 грн до 12 634 грн.

Экономическая активность предприятий

«В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Наряду с этим, как в 2022 году, так и в 2023—2024 годах наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизацию в ряды Вооруженных Сил Украины (такие категории лиц прекращают регистрацию как безработные)», — сказано в обзоре Минэкономики.

В то же время, начиная с апреля 2022 года, наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество в 2023 году так и не достигло довоенного уровня, что в целом негативно повлияло на показатели рынка труда.

Инфографика: Минэкономики

Напомним, в марте Минэкономики сообщало , что средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 грн в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).

По данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом. Если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.

Справка Finance.ua:

Правительство прогнозирует, что в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Далее ожидается, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году;

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