Повысят ли летом зарплату украинским учителям — Finance.ua

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Повысят ли летом зарплату украинским учителям

Личные финансы
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Ранее министр образования и науки Оксен Лесовой объявлял о повышении зарплат для учителей в январе и апреле. Однако заработные платы педагогов так и не выросли.
Об этом пишет «Освитория».
Если ожидаемое увеличение до конца месяца не произойдет, то учителя продолжат получать ту же зарплату, что и в мае.
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К примеру, учителю без стажа работы будут выплачивать базовую ставку на уровне 6 936,40 гривны. А учителю высшей категории будут платить 13 759 гривен.
Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лесовой отмечал, что у МОН не было возможности обеспечить повышение заработных плат учителям из-за отсутствия необходимого финансирования.
Ранее сообщалось, что в 2024 году заработная плата учителей вырастет в два этапа: в январе и апреле. Это стало возможным благодаря увеличению субвенции на образование, большая часть которой направлена ​​на зарплаты педагогов.
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В целом выплаты педагогам должны были повыситься на 21%.
Во время первого этапа повышения, состоявшегося с 1 января, учителя получили среднюю заработную плату в размере 14 тысяч гривен.
После второго этапа, который планировался с 1 апреля, средняя зарплата должна была подняться до 16 тысяч гривен, однако ожидаемого повышения не произошло.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщал, что средняя зарплата учителя высшей категории увеличится с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.
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Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 2 тысячи гривен.
Национальный банк прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень. Экономика восстанавливается, потому бизнес не прекращает поиск новых работников. Конкуренция за квалифицированных работников растет, а бизнес на это реагирует повышением зарплат;
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По материалам:
Телеканал 24
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