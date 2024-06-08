Повысят ли летом зарплату украинским учителям — Finance.ua

Повысят ли летом зарплату украинским учителям Сегодня 16:07 — Личные финансы

Ранее министр образования и науки Оксен Лесовой объявлял о повышении зарплат для учителей в январе и апреле. Однако заработные платы педагогов так и не выросли.

Об этом пишет «Освитория».

Если ожидаемое увеличение до конца месяца не произойдет, то учителя продолжат получать ту же зарплату, что и в мае.

Читайте также Работа в Литве: какие зарплаты и бонусы предлагают работодатели

К примеру, учителю без стажа работы будут выплачивать базовую ставку на уровне 6 936,40 гривны. А учителю высшей категории будут платить 13 759 гривен.

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лесовой отмечал, что у МОН не было возможности обеспечить повышение заработных плат учителям из-за отсутствия необходимого финансирования.

Ранее сообщалось, что в 2024 году заработная плата учителей вырастет в два этапа: в январе и апреле. Это стало возможным благодаря увеличению субвенции на образование, большая часть которой направлена ​​на зарплаты педагогов.

Читайте также Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать

В целом выплаты педагогам должны были повыситься на 21%.

Во время первого этапа повышения, состоявшегося с 1 января, учителя получили среднюю заработную плату в размере 14 тысяч гривен.

После второго этапа, который планировался с 1 апреля, средняя зарплата должна была подняться до 16 тысяч гривен, однако ожидаемого повышения не произошло.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщал, что средняя зарплата учителя высшей категории увеличится с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.

Читайте также Гетманцев прокомментировал рост средней заработной платы в Украине

2 тысячи гривен. Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на

Национальный банк прогнозирует , что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень. Экономика восстанавливается, потому бизнес не прекращает поиск новых работников. Конкуренция за квалифицированных работников растет, а бизнес на это реагирует повышением зарплат;

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.