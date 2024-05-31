Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать — Finance.ua

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Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать

Личные финансы
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Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать
Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать
Нидерланды сталкиваются с нехваткой рабочей силы. По последнему отчету Европейского управления труда, в этой стране открыты вакансии по 195 профессиям.
Каких работников ищут в Нидерландах больше всего — рассказывает schengen.news.

В каких отраслях больше всего не хватает работников в Нидерландах

В Нидерландах не хватает работников во многих секторах по всей стране. Ищут людей в сфере гостеприимства, здравоохранения, в клининге, производстве, строительстве, ІТ, транспорте и машиностроении.

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Большой дефицит кадров означает, что компании готовы нанимать иностранцев. Согласно отчету EURES, в Нидерландах работодатели больше всего ищут:
  • работников индустрии питания и гостеприимства;
  • по уборке;
  • операторов машин;
  • начальников производства;
  • профессиональных водителей;
  • кондукторов в транспорте;
  • ремесленников;
  • медсестер;
  • физиотерапевтов;
  • стоматологов;
  • фармацевтических техников и помощников;
  • программистов приложений;
  • разработчиков программного обеспечения;
  • специалистов по связям с общественностью;
  • бухгалтеров;
  • учителей.
Также работодателям в Нидерландах сложно найти следующие кадры: руководителей строительства, работников гражданского строительства, инженеров, телохранителей.

Какую работу предлагают украинцам и сколько можно заработать

Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель международной рекрутации миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко, украинцы без знания языка могут найти такую ​​работу в Нидерландах:
  • в сельском хозяйстве (работа в поле и теплицах);
  • на складах;
  • на производстве (пищевая промышленность, например, на мясокомбинатах).
За такую ​​работу предлагают зарплату в 1800—2000 евро нетто (на руки) с вычетом стоимости жилья и доезда до места работы.
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Кроме того, в Нидерландах есть возможность карьерного роста: можно начать работу на низкой должности и получить повышение.
«Следует учитывать, что в Нидерландах дольше ждут оформления временной защиты — иногда от 2 до 6 месяцев. И в этот период нельзя работать. Кроме того, чтобы получить убежище в Нидерландах, человек не должен иметь статус временной защиты в других странах и с началом полномасштабного вторжения не должен был находиться вне Украины дольше нескольких недель.
Эксперт предупреждает, что в Нидерландах есть определенные возрастные ограничения: трудно найти работу женщинам старше 45 лет без знания английского и водительских прав. Это связано с тем, что нидерландцы сами долго остаются профессионально активными.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
РБК-Україна
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