Беженцы в Нидерландах: удалось ли интегрироваться украинской молодежи — Finance.ua

Беженцы в Нидерландах: удалось ли интегрироваться украинской молодежи Сегодня 15:04 — Мир

Беженцы в Нидерландах: удалось ли интегрироваться украинской молодежи, Фото: freepik

В Нидерландах находится более 100 тыс. беженцев из Украины. Большинство из них смогли хорошо интегрироваться, однако каждый шестой украинский мигрант в возрасте от 4 до 23 лет не участвует ни в одной образовательной программе страны.

Об этом свидетельствуют данные статического управления страны, пишет nltimes.nl.

Чем занимается украинская молодежь в Нидерландах

По опубликованным данным, на начало октября в Нидерландах находилось около 98 тыс. украинских граждан. Из них около 30 тыс. — в возрасте до 23 лет.

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Около 65% молодых украинцев посещают школу или курсы.

В зависимости от возраста, от 5−7% детей из Украины не посещают начальную школу в Нидерландах. В то же время большинство 15−16-летних ходят в среднюю школу.

Уже с 17 лет все меньше украинских беженцев ходят в школу, потому что они чаще всего сосредоточены на работе.

Приблизительно треть украинских беженцев в возрасте 18−22 лет являются безработными и не учатся.

Где проживают мигранты

Больше всего украинских детей и молодежи поселились в Беке (провинция Лимбург) и Пекеле (в провинции Гронинген). Оба муниципалитета имеют большую зону приема украинских беженцев.

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в 350 евро. Напомним, украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос

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