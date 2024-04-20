Беженцы в Нидерландах: удалось ли интегрироваться украинской молодежи — Finance.ua

Беженцы в Нидерландах: удалось ли интегрироваться украинской молодежи
В Нидерландах находится более 100 тыс. беженцев из Украины. Большинство из них смогли хорошо интегрироваться, однако каждый шестой украинский мигрант в возрасте от 4 до 23 лет не участвует ни в одной образовательной программе страны.
Об этом свидетельствуют данные статического управления страны, пишет nltimes.nl.
Чем занимается украинская молодежь в Нидерландах
По опубликованным данным, на начало октября в Нидерландах находилось около 98 тыс. украинских граждан. Из них около 30 тыс. — в возрасте до 23 лет.
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Около 65% молодых украинцев посещают школу или курсы.
В зависимости от возраста, от 5−7% детей из Украины не посещают начальную школу в Нидерландах. В то же время большинство 15−16-летних ходят в среднюю школу.
Уже с 17 лет все меньше украинских беженцев ходят в школу, потому что они чаще всего сосредоточены на работе.
Приблизительно треть украинских беженцев в возрасте 18−22 лет являются безработными и не учатся.
Где проживают мигранты
Больше всего украинских детей и молодежи поселились в Беке (провинция Лимбург) и Пекеле (в провинции Гронинген). Оба муниципалитета имеют большую зону приема украинских беженцев.
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Напомним, украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос в 350 евро.
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