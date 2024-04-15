Правительство Нидерландов выделило дополнительные $4,4 млрд на помощь Украине до 2026 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Нидерландов выделило дополнительные $4,4 млрд на помощь Украине до 2026 года

Казна и Политика
27
Правительство Нидерландов выделило дополнительные $4,4 млрд на помощь Украине до 2026 года
Правительство Нидерландов выделило дополнительные $4,4 млрд на помощь Украине до 2026 года
В понедельник, 15 апреля, правительство Нидерландов объявило о выделении дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине в 2024—2026 годах.
Об этом сообщает пресс-служба нидерландского правительства.
«На военную и гуманитарную поддержку Украины в период 2024—2026 годов кабинет министров выделяет дополнительно 4,4 миллиарда евро», — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.
Читайте также
В частности, министерство обороны страны будет получать дополнительные 500 млн евро с 2028 года, в частности, на усиление ПВО и закупку большего количества боеприпасов.
Напомним, украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос 350 евро.
Нидерланды присоединяются к инициативе Чехии по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов и предоставят более 100 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.