Правительство Нидерландов выделило дополнительные $4,4 млрд на помощь Украине до 2026 года — Finance.ua

Правительство Нидерландов выделило дополнительные $4,4 млрд на помощь Украине до 2026 года
В понедельник, 15 апреля, правительство Нидерландов объявило о выделении дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине в 2024—2026 годах.
Об этом сообщает пресс-служба нидерландского правительства.
«На военную и гуманитарную поддержку Украины в период 2024—2026 годов кабинет министров выделяет дополнительно 4,4 миллиарда евро», — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.
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В частности, министерство обороны страны будет получать дополнительные 500 млн евро с 2028 года, в частности, на усиление ПВО и закупку большего количества боеприпасов.
Напомним, украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос 350 евро.
Нидерланды присоединяются к инициативе Чехии по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов и предоставят более 100 млн евро.
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