Гетманцев прокомментировал рост средней заработной платы в Украине — Finance.ua

Гетманцев прокомментировал рост средней заработной платы в Украине Сегодня 17:02 — Личные финансы

Гетманцев прокомментировал рост средней заработной платы в Украине

В первом квартале средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В абсолютном размере она достигла уровня 18 903 грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Больше всего платят в таких секторах экономики:

ІТ и телекоммуникации — около 49,5 тыс. грн;

финансовая и страховая сферы — 39,1 тыс. грн.;

авиационный транспорт — 34,7 тыс. грн.

Лидерами по темпам роста в I квартале стали:

гостинично-ресторанное хозяйство — +44,1%;

строительство — +44,0%;

водный транспорт — +42,0%.

«Если сравнивать темпы роста средней зарплаты с инфляцией за соответствующий период (в январе-марте — 4,0%), то результаты выглядят достаточно прилично. Однако к ним нужно относиться весьма сдержанно», — отметил Гетманцев.

Нардеп назвал причины

Во-первых, только в одной из всех сфер экономической деятельности зарплаты превышают в эквиваленте 1 тыс. долларов или евро.

Во-вторых, средняя заработная плата в упомянутом валютном эквиваленте (495 долларов), несмотря на темпы восстановления, все еще уступает среднему показателю 2021 года (513,5 долларов).

В-третьих, две из трех сфер, где зафиксированы самые высокие темпы роста зарплаты, по абсолютным их размерам глубоко в хвосте рейтинга: несмотря на 44%-ный рост, средняя заработная плата в гостинично-ресторанном хозяйстве достигла лишь 15 057 грн, а на строительстве — 14 561 грн. «Речь идет о вынужденной необходимости „догонять“, потому что вообще некому будет работать», — подчеркнул Гетманцев.

В-четвертых, в ведущем «экспортном» секторе национальной экономики — сельском хозяйстве, доля которого превышает в общих объемах 60%, средняя заработная плата, несмотря на увеличение на 19%, недотянула даже до 15 тыс. грн.

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«Поэтому осознаю, что невысокий уровень доходов среди работающего населения будет еще длительное время одним из самых больших для нас вызовов в экономической сфере», — подытожил народный депутат.

Справка Finance.ua:

большинство компаний в Украине столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров (75%). Для разрешения ситуации с дефицитом квалифицированных кадров 54% бизнесов собираются переквалифицировать работников и перераспределить обязанности в коллективе;

Национальный банк прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень. Экономика восстанавливается, потому бизнес не прекращает поиск новых работников. Конкуренция за квалифицированных работников растет, а бизнес реагирует на это повышением зарплат;



как сообщает кадровый портал work. uа, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.

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