В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты — Finance.ua

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В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты

Мир
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В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты
В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты
Экономисты прогнозируют всеобщее снижение экономической активности и сложный экономический период. Однако на рынке труда есть возможности для трудоустройства.
Журнал Ceoworld составил рейтинг стран с самой высокой среднемесячной заработной платой в 2024 году.
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Эксперты издания сравнили валовую среднемесячную зарплату (в долларах США по текущему курсу) и определили страны, в которых самая высокая и самая низкая оплата труда.

В каких сферах платят больше всего:

  • финансов;
  • страхование;
  • электроэнергетики;
  • горнодобывающей промышленности;
  • информационных технологий;
  • розничной торговли;
  • образования.

Какие отрасли оплачиваются меньше всего:

  • административная поддержка;
  • гостинично-ресторанный бизнес;
  • строительство.
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Следует отметить, что во многих странах за последние годы наблюдаются высокие темпы инфляции, что может повлиять на покупательную способность, поэтому необходимо учитывать это при сравнении зарплаты в разных странах.
Указывается, что темпы инфляции напрямую связаны с пандемией и связанными с ней перебоями в цепочках поставок.
Кроме того, следует учитывать геополитические риски, такие как война в Украине, стратегическая конкуренция между США и Китаем, конфликт на Ближнем Востоке, геополитическая конкуренция между Индией и Китаем, а также экономическое замедление в Китае.
Все это усугубило проблему, обострив энергетический кризис и задержки с поставками.
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ТОП-10 самых высокооплачиваемых стран в 2024 году

  • Швейцария — $8111;
  • Люксембург — $6633;
  • США — $6455;
  • Исландия — $6441;
  • Норвегия — $5665;
  • Дания — $5642;
  • Канада — $5081;
  • Гренландия — $4665;
  • Ирландия — $4622;
  • Нидерланды — $4581.
Общее количество мест в рейтинге составило 196. Украина заняла 107 место по размеру средней зарплаты.

Рейтинг стран с самой низкой средней зарплатой

  • Сенегал;
  • Либерия;
  • Мадагаскар;
  • Нигер;
  • Мавритания;
  • Северная Корея;
  • Мали;
  • Малави;
  • Ангола;
  • Лесото.
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Справка Finance.ua:

  • среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом;
  • в Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысили с 7100 до 8000 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Мета
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