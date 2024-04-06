В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты — Finance.ua

В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты Сегодня 10:08 — Мир

В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты

Экономисты прогнозируют всеобщее снижение экономической активности и сложный экономический период. Однако на рынке труда есть возможности для трудоустройства.

Журнал Ceoworld составил рейтинг стран с самой высокой среднемесячной заработной платой в 2024 году.

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Эксперты издания сравнили валовую среднемесячную зарплату (в долларах США по текущему курсу) и определили страны, в которых самая высокая и самая низкая оплата труда.

В каких сферах платят больше всего:

финансов;

страхование;

электроэнергетики;

горнодобывающей промышленности;

информационных технологий;

розничной торговли;

образования.

Какие отрасли оплачиваются меньше всего:

административная поддержка;

гостинично-ресторанный бизнес;

строительство.

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Следует отметить, что во многих странах за последние годы наблюдаются высокие темпы инфляции, что может повлиять на покупательную способность, поэтому необходимо учитывать это при сравнении зарплаты в разных странах.

Указывается, что темпы инфляции напрямую связаны с пандемией и связанными с ней перебоями в цепочках поставок.

Кроме того, следует учитывать геополитические риски, такие как война в Украине, стратегическая конкуренция между США и Китаем, конфликт на Ближнем Востоке, геополитическая конкуренция между Индией и Китаем, а также экономическое замедление в Китае.

Все это усугубило проблему, обострив энергетический кризис и задержки с поставками.

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ТОП-10 самых высокооплачиваемых стран в 2024 году

Швейцария — $8111;

Люксембург — $6633;

США — $6455;

Исландия — $6441;

Норвегия — $5665;

Дания — $5642;

Канада — $5081;

Гренландия — $4665;

Ирландия — $4622;

Нидерланды — $4581.

Общее количество мест в рейтинге составило 196. Украина заняла 107 место по размеру средней зарплаты.

Рейтинг стран с самой низкой средней зарплатой

Сенегал;

Либерия;

Мадагаскар;



Нигер;



Мавритания;



Северная Корея;



Мали;



Малави;



Ангола;



Лесото.



Справка Finance.ua:

среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом;

в Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысили с 7100 до 8000 грн.



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Мета По материалам:

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