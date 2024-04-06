В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты — Finance.ua

В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты
Экономисты прогнозируют всеобщее снижение экономической активности и сложный экономический период. Однако на рынке труда есть возможности для трудоустройства.
Журнал Ceoworld составил рейтинг стран с самой высокой среднемесячной заработной платой в 2024 году.
Эксперты издания сравнили валовую среднемесячную зарплату (в долларах США по текущему курсу) и определили страны, в которых самая высокая и самая низкая оплата труда.
В каких сферах платят больше всего:
- финансов;
- страхование;
- электроэнергетики;
- горнодобывающей промышленности;
- информационных технологий;
- розничной торговли;
- образования.
Какие отрасли оплачиваются меньше всего:
- административная поддержка;
- гостинично-ресторанный бизнес;
- строительство.
Следует отметить, что во многих странах за последние годы наблюдаются высокие темпы инфляции, что может повлиять на покупательную способность, поэтому необходимо учитывать это при сравнении зарплаты в разных странах.
Указывается, что темпы инфляции напрямую связаны с пандемией и связанными с ней перебоями в цепочках поставок.
Кроме того, следует учитывать геополитические риски, такие как война в Украине, стратегическая конкуренция между США и Китаем, конфликт на Ближнем Востоке, геополитическая конкуренция между Индией и Китаем, а также экономическое замедление в Китае.
Все это усугубило проблему, обострив энергетический кризис и задержки с поставками.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых стран в 2024 году
- Швейцария — $8111;
- Люксембург — $6633;
- США — $6455;
- Исландия — $6441;
- Норвегия — $5665;
- Дания — $5642;
- Канада — $5081;
- Гренландия — $4665;
- Ирландия — $4622;
- Нидерланды — $4581.
Общее количество мест в рейтинге составило 196. Украина заняла 107 место по размеру средней зарплаты.
Рейтинг стран с самой низкой средней зарплатой
- Сенегал;
- Либерия;
- Мадагаскар;
- Нигер;
- Мавритания;
- Северная Корея;
- Мали;
- Малави;
- Ангола;
- Лесото.
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Справка Finance.ua:
- среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом;
- в Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысили с 7100 до 8000 грн.
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