От 700 евро: профессии с наименьшими зарплатами в Польше — Finance.ua

От 700 евро: профессии с наименьшими зарплатами в Польше Сегодня 09:02 — Личные финансы

От 700 евро: профессии с наименьшими зарплатами в Польше

Украинцы в Польше без знания языка и квалификации, как правило, могут устроиться на работу с минимальной зарплатой. С января 2024 года минималка в этой стране составляет 4242 злотых до отчислений.

Какие профессии меньше всего оплачиваются в Польше — рассказывает inpoland.net.pl

Средняя зарплата на предприятиях Польши во второй половине 2023 составила 7380 злотых (1 злотый — 9,8 грн). Наибольшую оплату получали работники в Кракове — 9648 злотых. Средняя зарплата в Варшаве, Гданьске, Катовице и Вроцлаве превышала 8000 злотых. Самая низкая средняя зарплата была в городе Кельце — 6097 злотых.

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Но ряд отраслей имеют оплату труда значительно ниже средней. Согласно данным Национального исследования зарплат, наименее оплачиваемые сектора: наука и образование, культура и искусство и сфера услуг.

По последним данным польского Главного статистического управления, самые низкие средние зарплаты у работников в следующих 10 отраслях:

няни и помощники учителей (3450,85 злотых до отчислений),

работники службы охраны (3409,20 злотых);

кухонные работники (3366,05 злотых);

операторы машин для производства текстильных, меховых и кожевенных изделий (3352,73 злотых);

работники автомойки (3347,43 злотых);

работники лесного хозяйства (3257,79 злотых);

уборщики (3242,51 злотых);

помощники поваров (3211,27 злотых);

официанты и бармены (3067,74 злотых);

парикмахеры и косметологи (3016,06 злотых).

К слову, с января произошел рост минимальной зарплаты, который больше всего повлиял на оплату труда неквалифицированных работников. После отчислений сотрудники должны получать минимум 3222 злотых (745 евро). До отчислений — 4242 злотых (981 евро).

Напомним, в 2023 году многие украинские работники задекларировали заработок менее 3000 злотых.

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