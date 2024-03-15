Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы — Finance.ua

Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы Сегодня 09:45 — Мир

Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы

В Польше сегодня трудятся 27 тыс. украинских компаний; это почти треть общего количества компаний, учредителями которых являются иностранцы.

Об этом сообщил глава правления юридической Группы Eucon Law, глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.

Читайте также В комнатах по двое-трое: как живут трудоустроенные украинцы в Польше

«По состоянию на 31 декабря 2023 года в Польше зарегистрировано 100 тыс. иностранных компаний, из них 27 тыс. — украинские. То есть, можем говорить, что примерно треть компаний с иностранным капиталом в Польше являются украинскими», — сообщил Романчук.

Он также добавил, что в течение 2020−2023 годов более 44,5 тыс. украинцев зарегистрировали в Польше единоличную хозяйственную деятельность, аналог украинского ФЛП, что свидетельствует о тесной деловой связи между нашими странами.

Читайте также Как трудоустроенные украинцы ищут жилье в Польше — опрос

Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные из Центрального реестра и информации об экономической деятельности сообщало , что в 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалось более чем на две трети больше, чем в 2022 году.

В Польше уровень трудоустройства украинских беженцев — самый высокий среди стран Евросоюза, благодаря этому рост ВВП на протяжении пяти лет, по прогнозу , может составить 1,2−2%.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.