Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы — Finance.ua

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Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы

Мир
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Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы
Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы
В Польше сегодня трудятся 27 тыс. украинских компаний; это почти треть общего количества компаний, учредителями которых являются иностранцы.
Об этом сообщил глава правления юридической Группы Eucon Law, глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.
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«По состоянию на 31 декабря 2023 года в Польше зарегистрировано 100 тыс. иностранных компаний, из них 27 тыс. — украинские. То есть, можем говорить, что примерно треть компаний с иностранным капиталом в Польше являются украинскими», — сообщил Романчук.
Он также добавил, что в течение 2020−2023 годов более 44,5 тыс. украинцев зарегистрировали в Польше единоличную хозяйственную деятельность, аналог украинского ФЛП, что свидетельствует о тесной деловой связи между нашими странами.
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Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные из Центрального реестра и информации об экономической деятельности сообщало, что в 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалось более чем на две трети больше, чем в 2022 году.
В Польше уровень трудоустройства украинских беженцев — самый высокий среди стран Евросоюза, благодаря этому рост ВВП на протяжении пяти лет, по прогнозу, может составить 1,2−2%.

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По материалам:
Укрінформ
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