За последние 2 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 30%: где больше всего и менее всего (инфографика) — Finance.ua
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За последние 2 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 30%: где больше всего и менее всего (инфографика)

Личные финансы
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За последние 2 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 30%: где больше всего и менее всего (инфографика)
За последние 2 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 30%: где больше всего и менее всего (инфографика)
С начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не менялась и составляла 15 000 грн. Только в январе 2023 года этот показатель стал расти. За последние два года средняя зарплата увеличилась на 30%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
За два года полномасштабной войны средняя зарплата выросла в каждой области.
«Интересно, что в абсолютных цифрах самые высокие доходы имеют жители Киевщины, однако здесь рост зарплат самый медленный», — отмечают авторы исследования.
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Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Как показывают результаты исследования, больше всего средняя зарплата выросла в Херсонской области — на 82%. Также большой показатель в Донецкой области — 59%, Закарпатской — 58%, в Черновицкой и Ивано-Франковской — по 44%.
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Наименьший рост зафиксирован в Киевской области — 20%, Одесской — 23% и Полтавской — 29%.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Также отмечается, что на рынке труда увеличилась доля женщин с 57% до 62%. Выросла доля людей в возрастной группе от 18 до 24 лет.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Напомним, в январе на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 350 858 резюме. В трети всех резюме в качестве желаемого региона работы указана Киевская область или дистанционная занятость. По сравнению с показателями декабря количество резюме выросло на 24%. Увеличение количества кандидатов повлияло на конкуренцию — она выросла на 42% по сравнению с декабрем.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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