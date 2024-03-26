Минфин опубликовал «дашборд» со средними зарплатами в госучреждениях — Finance.ua

Минфин опубликовал «дашборд» со средними зарплатами в госучреждениях Сегодня 14:37

Минфин опубликовал «дашборд» со средними зарплатами в госучреждениях

Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработных плат и численности работников государственных учреждений, цель которой — обеспечить эффективное использование средств государственного бюджета и сделать оплату труда государственных служащих более прозрачной и справедливой.

УНН. На основе данных, полученных от государственных органов, Минфин разработал и опубликовал аналитический инструмент оплаты труда и количества работников в государственных органах, пишет

Начиная с 2024 года, в Украине произошли изменения в системе оплаты труда государственных служащих, направленных на улучшение предсказуемости, прозрачности и справедливости заработной платы, а также на улучшение управления в государственном секторе. Министерство финансов разработало и обнародовало аналитический инструмент («дашборд»), содержащий данные об оплате труда и количестве работников в государственных органах, местных госадминистрациях и судебных органах в январе 2024 года.

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«Классификация должностей усилила роль должностного оклада во введенной Правительством понятной структуре заработной платы, где нельзя будет злоупотреблять надбавками, которые могли достигать 700%», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, теперь можно мониторить расходы государства на зарплату работников государственных органов с помощью аналитического инструмента «Дашборд», который будет регулярно обновляться ежемесячно.

Вот как он выглядит. Найти дашборд можно Найти дашборд можно по ссылке внизу страницы.

«Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина — обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя», — добавил он.

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