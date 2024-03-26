Минфин опубликовал «дашборд» со средними зарплатами в госучреждениях — Finance.ua

Минфин опубликовал «дашборд» со средними зарплатами в госучреждениях
Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработных плат и численности работников государственных учреждений, цель которой — обеспечить эффективное использование средств государственного бюджета и сделать оплату труда государственных служащих более прозрачной и справедливой.
На основе данных, полученных от государственных органов, Минфин разработал и опубликовал аналитический инструмент оплаты труда и количества работников в государственных органах, пишет УНН.
Начиная с 2024 года, в Украине произошли изменения в системе оплаты труда государственных служащих, направленных на улучшение предсказуемости, прозрачности и справедливости заработной платы, а также на улучшение управления в государственном секторе. Министерство финансов разработало и обнародовало аналитический инструмент («дашборд»), содержащий данные об оплате труда и количестве работников в государственных органах, местных госадминистрациях и судебных органах в январе 2024 года.
«Классификация должностей усилила роль должностного оклада во введенной Правительством понятной структуре заработной платы, где нельзя будет злоупотреблять надбавками, которые могли достигать 700%», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
По его словам, теперь можно мониторить расходы государства на зарплату работников государственных органов с помощью аналитического инструмента «Дашборд», который будет регулярно обновляться ежемесячно.
Вот как он выглядит. Найти дашборд можно по ссылке внизу страницы.
«Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина — обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя», — добавил он.
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