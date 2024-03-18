В Минфине объяснили сокращение 19 тысяч вакантных должностей госслужащих — Finance.ua

В Минфине объяснили сокращение 19 тысяч вакантных должностей госслужащих Сегодня 19:04 — Казна и Политика

В Минфине объяснили сокращение 19 тысяч вакантных должностей госслужащих

Правительство приняло решение с 1 апреля сократить вакантные штатные должности в системе государственных органов на 19,3 тыс. должностей.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, сообщает пресс-служба Минфина.

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«Вакантные должности по системе оплаты труда, действовавшей в 2023 году и раньше, играли важную роль для министерств. Ведь когда в министерствах было значительное количество вакансий, а фонд оплаты труда считался по предельной численности, это создавало предпосылки его экономии и приводило к выплате большей заработной платы. Поэтому правительство исправило такую ​​ситуацию».

Относительно финансирования социальных расходов Роман Ермоличев подчеркнул, что основной целью в этом направлении является поддержка прежде всего бедных людей и пострадавших от войны, а значит, Минфин продолжает работу по совершенствованию подходов к финансированию социальных выплат.

«На сегодняшний день у нас около 4,5 млн внутренних переселенцев, из которых в прошлом году получали финансовую помощь более половины. С марта этого года мы усилили критерии этой помощи, и фактически все люди трудоспособного возраста должны быть официально зарегистрированы в Государственном центре занятости, трудоустроены и работать на экономику страны», — пояснил замминистра финансов.

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Относительно Национальной стратегии доходов заместитель министра финансов Светлана Воробей подчеркнула, что в основе Национальной стратегии доходов Украины лежит справедливая последовательность: «Сначала должны провести реформу администрирования, внутреннюю трансформацию налоговой и таможни, а после роста доверия граждан и бизнеса к налоговым и таможенным органам, сможем переходить к повышению требований к налогоплательщикам и проводить мероприятия по реформированию налоговой и таможенной политик. Эти процессы будут проходить последовательно. Мы обязательно найдем компромисс, который будет приемлем как для государства, так и граждан и представителей бизнеса».

Ранее говорилось, что в Украине могут значительно сократить «инфраструктуру управления государства». Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продлится дефицит государственного бюджета. Об этом президент Владимир Зеленский.

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«Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства, и это не только Кабмин, менялся. Уменьшение количества министерств, министров. Показателем будет то, что у нас будет весной», — сказал Зеленский.

Справка Finance.ua:

ряд чиновников в Украине могут увеличить зарплаты вдвое во время войны. Такие «улучшения» обещают работникам некоторых местных государственных администраций;

в Украине, несмотря на полномасштабную войну, резко снизилось количество официально зарегистрированных безработных — в 2023 году их было менее полумиллиона;

однако эта статистика не отражает реальную картину с безработицей: в прошлом году Украина вошла в топ стран по ее уровню. Согласно методологии Международной организации труда, на этот год уровень безработицы в стране может составлять 18,7%.

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