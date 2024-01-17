Повышение зарплат и сокращение сотрудников: бизнес оценил перспективы своего экономического развития — Finance.ua

Повышение зарплат и сокращение сотрудников: бизнес оценил перспективы своего экономического развития Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Повышение зарплат и сокращение сотрудников: бизнес оценил перспективы своего экономического развития

Текущее финансово-экономическое состояние предприятий все еще слабо, несмотря на постепенное его улучшение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний в ІV квартале 2023 года.

Бизнес сдержанно оценил улучшение финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 4.1% (в ІІІ квартале 2023 года — 6.0%).

Улучшения финансово-экономического состояния ожидают предприятия большинства видов экономической деятельности, наиболее оптимистичны в своих оценках — предприятия перерабатывающей промышленности и строительства — балансы ответов 11.8% и 9.5% соответственно.

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Участники опроса остаются оптимистами в своих прогнозах относительно объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 10.6% и 9.7% соответственно (в ІІІ квартале — 16.8% и 10.6% соответственно).

Роста общих объемов реализации продукции ожидают респонденты всех ВЭД, больше всего — добывающей, перерабатывающей промышленности, а также торговли (баланс ответов 20.0%, 15.7% и 14.4% соответственно).

Предприятия третий квартал подряд сохранили положительные оценки изменения уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, хотя и были несколько сдержаннее: баланс ответов 6.6% (в ІІІ квартале — 8.8%).

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В то же время усилились пессимистичные оценки инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов «минус» 6.9% (в ІІІ квартале — «минус» 2.2%).

Предприятия, которые привлекают иностранные инвестиции, усилили ожидания увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 11.3% (в ІІІ квартале — 7.1%).

Высокие ожидания были у предприятий энерго- и водоснабжения, добывающей промышленности, а также транспорта и связи (балансы ответов 50.0%, 44.4% и 25.0% соответственно). Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, снизилась до 20.7% по сравнению с 24.2% в предыдущем опросе.

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Остаются отрицательными прогнозы респондентов по изменению количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.5% (в ІІІ квартале — «минус» 7.0%).

Самые сдержанные в своих прогнозах респонденты добывающей промышленности, строительства, транспорта и связи (балансы ответов «минус» 27.3%, «минус» 23.8% и «минус» 20.0% соответственно). В то же время, респонденты предприятий торговли и других видов деятельности ожидают увеличения количества работников.

Ожидается более стремительный рост затрат на оплату работ и одного наемного работника: баланс ответов — 57.9% по сравнению с 47.2% в ІІІ квартале.

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заемных средствах, доля респондентов, планирующих брать Несмотря на ослабление ожиданий предприятий относительно необходимости в ближайшее время в, доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты , почти не изменилась и составляет 36.0% (в ІІІ квартале — 36.1%).

Предприятия, которые планируют привлекать кредиты, предпочитают кредиты в национальной валюте — 80.3% (в ІІІ квартале — 82.0%).

Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки — 46.6% ответов. В то же время усилилось влияние фактора «наличие других источников финансирования» — на 1.3 п. п. до 40.2%.

Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, снизилась до 7.8% по сравнению с 8.2% в предыдущем квартале.

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