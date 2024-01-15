Сколько денег держат бизнес и население на депозитах — Finance.ua

Сколько денег держат бизнес и население на депозитах Сегодня 09:14 — Кредит&Депозит

Сколько денег держат бизнес и население на депозитах

В течение 2023 года депозиты бизнеса и населения выросли на четверть или полтриллиона гривен.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Нацбанка Украины.

«По оперативным данным НБУ, к концу прошлого года депозиты предприятий и населения в эквиваленте во всех валютах достигли 2393 млрд грн. За год они выросли на 26% или 499 млрд грн», — сказано в сообщении.

Гетманцев отметил, что депозиты предприятий росли в 2,5 раза быстрее вкладов населения.

По состоянию на начало 2024 года:

депозиты в гривне выросли до 1628 млрд грн на 35% или 424 млрд грн;

депозиты в иностранной валюте увеличились до 19,2 млрд долларов на 12% или 2 млрд долларов.

«Прирост депозитной базы обусловил продолжение положительных тенденций в фондировании и ликвидности банковской системы, укрепив ее устойчивость и способствуя возобновлению кредитования экономики», — добавил нардеп.

Графики: Telegram/Даниил Гетманцев

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, в декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они были на уровне 8,2%;

в 2024 году, по прогнозам банкиров, процентные ставки по банковским депозитам могут упасть в среднем на 3%. Даже при низкой инфляции это будет приносить вкладчикам неплохой доход, но если сделать вклад до ожидаемого снижения учетной ставки НБУ и процентов по депозитам — заработать можно будет больше.

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