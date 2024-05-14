Сохраняют ли работодатели рабочие места и зарплаты мобилизованных работников — исследование Сегодня 12:01 — Личные финансы

Сохраняют ли работодатели рабочие места и зарплаты мобилизованных работников — исследование

Украинские ИТ-компании пытаются поддерживать и своих сотрудников в Силах обороны, и ветеранов: для 68% айтишников в армии сохраняют рабочие места, а для 60% - денежные выплаты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua.

«Зачастую украинские ІТ-специалисты считают, что компании должны поддерживать айтишников в армии, ветеранов и участвовать в собрании для Сил обороны. Но программы поддержки ветеранов в компаниях пока не очень распространены, хотя более половины вернувшихся из войска специалистов в них нуждаются», — отмечают авторы исследования.

Сохраняют ли работодатели рабочие места и зарплаты мобилизованных работников

Украинские ІТ-компании пытаются поддерживать своих сотрудников в силах обороны. Об этом говорят как сами компании, так и айтишники, которые есть или были в армии во время полномасштабного вторжения.

Для 68% из них компании сохраняют рабочие места во время службы, а для 60% - денежные выплаты (зарплату или ее часть).

Инфографика: Dou.ua

Инфографика: Dou.ua

Должны ли компании поддерживать мобилизованных работников — мнение айтишников

Большинство айтишников ожидают, что компании будут поддерживать (финансово, сохранением рабочих мест, программами для ветеранов и т. п. ) сотрудников, присоединившихся к Силам обороны.

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59% опрошенных айтишников ожидают, что компании будут сохранять рабочие места за сотрудниками во время службы. Среди тех, кто имеет опыт службы или планирует пойти служить, более 60% считают это хорошей идеей против 58% среди тех, кто пока не планирует.

Инфографика: Dou.ua

68% респондентов считают, что если есть возможность, компании должны давать денежные выплаты сотрудникам в армии. 42% поддерживают частичную выплату зарплаты коллегам в Силах обороны (определенной части или на определенный срок), 26% — зарплату в полном объеме на все время службы.

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Айтишники в войске и уволившиеся со службы во время полномасштабного вторжения ветераны чаще поддерживают идею выплаты всей зарплаты в течение всего времени службы (35%).

Инфографика: Dou.ua

Программы поддержки ветеранов

Также ІТ-сообщество ожидает, что компании будут поддерживать вернувшихся после службы айтишников.

87% опрошенных айтишников считают, что компаниям нужно иметь программы поддержки ветеранов. Прежде всего программы профессионального обучения и повышения квалификации (64% считают их нужными).

Сами ветераны тоже думают, что программы по обучению и повышению квалификации нужны (64%).

Инфографика: Dou.ua

62% опрошенных специалистов также считают, что ветеранам следует отдавать предпочтение во время найма, а четверть — что компании не должны на это обращать внимание.

49% высказались, что ветерану следует отдать предпочтение, если он не уступает другим кандидатам в профессиональных умениях, а 13% — что нужно отдавать предпочтение, даже если другие кандидаты сильнее.

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Те, кто имеет опыт службы или планируют идти служить, чаще считают, что ветеранам нужно отдавать предпочтение, даже если они несколько уступают другим кандидатам. Некоторые айтишники, заполнившие нашу анкету, предложили компаниям создать отдельные вакансии для ветеранов.

Инфографика: Dou.ua

Справка Finance.ua:

Ранее издание Dou.ua писало, что большинство компаний сохраняют рабочие места для айтишников, присоединившихся к Силам обороны. 67% служивших во время полномасштабного вторжения сказали, что компания оставляет за ними место, хотя большинство не может совмещать службу и работу. 20% специалистов все же работодатели уволили;

в Украине около 30% ветеранов имеют статус безработного. Одна из причин, о которой говорят ветераны, — им некомфортно возвращаться в среду гражданских или на прежнее место работы, потому что они привыкают подчиняться своему командиру, работать со своими побратимами;

Защитники и Защитницы, которые возвращаются в гражданскую жизнь и устраиваются на работу, имеют список льгот, закрепленных законодательно.



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