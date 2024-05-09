Работодатели могут получить средства за трудоустройство ветеранов — Finance.ua

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Работодатели могут получить средства за трудоустройство ветеранов

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Работодатели могут получить средства за трудоустройство ветеранов
Работодатели могут получить средства за трудоустройство ветеранов
Работодатели, нанимающие на работу зарегистрированных безработных ветеранов, могут получить средства от Центра занятости.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 10 февраля 2023 г. № 12 411 «Об утверждении Порядка предоставления работодателям компенсаций за трудоустройство зарегистрированных безработных».

Сколько могут получить работодатели

Если работодатель нанимает ветерана по направлению центра занятости, сроком более 1 года, ему могут вернуть до 50% расходов на оплату труда, но не более размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент выплаты. По состоянию на апрель 2024 минимальная зарплата составляет 8 тысяч гривен.
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Защитники и защитницы, имеющие статус УБД, могут один раз в пять лет воспользоваться правом на трудоустройство у работодателя с компенсацией за них части расходов на оплату труда.

Условия увольнения

Если работодатель увольняет работника до завершения периода гарантий занятости, за которого получил компенсацию, он вынужден вернуть выплаченные средства в полном объеме в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы или Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, в зависимости от источника финансирования компенсации.
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Однако если на рабочее место работодатель нанял другого зарегистрированного безработного по направлению центра занятости — средства можно не возвращать.
Напомним, Защитники и Защитницы, которые возвращаются в гражданскую жизнь и устраиваются на работу, имеют перечень льгот, закрепленных законодательно.
Большинство компаний сохраняют рабочие места для айтишников, присоединившихся к Силам обороны. Согласно исследованию Dou, 67% служивших во время полномасштабного вторжения сказали, что компания оставляет за ними место, хотя большинство не может совмещать службу и работу.
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Work.ua провел исследование, насколько украинские компании готовы брать на работу ветеранов. Оказалось, что 60% компаний имеют вакансии, при закрытии которых отдают предпочтение ветеранам.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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