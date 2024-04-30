У Минветеранов анонсировали запуск э-удостоверения для ветеранов в Дія — Finance.ua

У Минветеранов анонсировали запуск э-удостоверения для ветеранов в Дія Сегодня 16:13 — Личные финансы

У Минветеранов анонсировали запуск э-удостоверения для ветеранов в Дія

Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск через два месяца э-удостоверения для ветеранов в Дія.

О ведомстве сообщило на своем сайте.

«Запущена разработка э-удостоверения в „Дія“, которое будет подтверждать статус ветерана/ветеранки, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы. Система уже тестируется и будет реализована через два месяца», — говорится в сообщении.

Инфографика: mva.gov.ua

Также в министерстве рассказали о запуске разработки э-инструментов для получения статусов и э-выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны, которые должны быть запущены через 6 месяцев.

«Внедряем э-сервисы. Внедряется э-карта услуг и возможностей в разрезе территориальных общин. Пилот запущен в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В мае будут получены результаты пилотного проекта. Через два месяца э-система будет работать во всех регионах Украины», — рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что запущена разработка э-карты вакансий для ветеранов и ветеранок, и система заработает через четыре месяца.

Напомним, исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявлял , что 70% ветеранов не знают о льготах и ​​услугах, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут воспользоваться ими.

Справка Finance.ua:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал, что в ближайшее время министерство запустит кабинет пациента и медицинские push-сообщения в «Дія». Это важно с точки зрения сохранения персональных данных в медицинской системе;

В «Дія» скоро может появиться военный билет, Минцифры уже работает над этим.



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