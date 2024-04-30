У Минветеранов анонсировали запуск э-удостоверения для ветеранов в Дія — Finance.ua

У Минветеранов анонсировали запуск э-удостоверения для ветеранов в Дія
Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск через два месяца э-удостоверения для ветеранов в Дія.
О ведомстве сообщило на своем сайте.
«Запущена разработка э-удостоверения в „Дія“, которое будет подтверждать статус ветерана/ветеранки, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы. Система уже тестируется и будет реализована через два месяца», — говорится в сообщении.
Также в министерстве рассказали о запуске разработки э-инструментов для получения статусов и э-выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны, которые должны быть запущены через 6 месяцев.
«Внедряем э-сервисы. Внедряется э-карта услуг и возможностей в разрезе территориальных общин. Пилот запущен в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В мае будут получены результаты пилотного проекта. Через два месяца э-система будет работать во всех регионах Украины», — рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что запущена разработка э-карты вакансий для ветеранов и ветеранок, и система заработает через четыре месяца.
Напомним, исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявлял, что 70% ветеранов не знают о льготах и услугах, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут воспользоваться ими.
Справка Finance.ua:
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал, что в ближайшее время министерство запустит кабинет пациента и медицинские push-сообщения в «Дія». Это важно с точки зрения сохранения персональных данных в медицинской системе;
- В «Дія» скоро может появиться военный билет, Минцифры уже работает над этим.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью