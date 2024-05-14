В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться — Finance.ua

В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться Сегодня 10:32 — Личные финансы

В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться

Министерство цифровой трансформации планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». Сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Скоро в приложение „Дія“ можно будет добавить и шерить удостоверение ветерана. Также документ станет доступен для члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны и/или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов и их семей, ведь вместо бумажного удостоверения можно будет показать электронное с подробной информацией, а также пошерить его в «Дія».

Кто может присоединиться к тестированию:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семей погибшего (умершего) ветерана войны;

члены семей погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Кроме одного или нескольких из перечисленных статусов вы сможете принять участие, если имеете:

ID-карту или загранпаспорт в Дія;

верифицированную карту налогоплательщика.

Зарегистрироваться на тестирование можно в чатботе

Напомним, в приложении «Дія» запустили сервис шеринга, позволяющий посылать электронные копии документов сразу в систему учреждения.

Как работает шеринг документов:

1. Компания отправляет запрос на копию цифрового документа в приложение пользователя.

2. Пользователь подтверждает запрос «Дія.Підпис».

3. Копию автоматически посылают в систему компании или на e-mail. Тогда компания может прикрепить ее к соответствующим заявлениям или договорам.

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Также Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством социальной политики обновили и вернули услугу переселенцам. Ранее в «Дія» можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка. Теперь одно заявление можно подать за всю семью: за себя, мужа или жену, детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами.

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