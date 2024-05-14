В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться — Finance.ua
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В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться

Личные финансы
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В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться
В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться
Министерство цифровой трансформации планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». Сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Скоро в приложение „Дія“ можно будет добавить и шерить удостоверение ветерана. Также документ станет доступен для члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны и/или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов и их семей, ведь вместо бумажного удостоверения можно будет показать электронное с подробной информацией, а также пошерить его в «Дія».

Кто может присоединиться к тестированию:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • члены семей погибшего (умершего) ветерана войны;
  • члены семей погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Кроме одного или нескольких из перечисленных статусов вы сможете принять участие, если имеете:

  • ID-карту или загранпаспорт в Дія;
  • верифицированную карту налогоплательщика.
Зарегистрироваться на тестирование можно в чатботе.
Напомним, в приложении «Дія» запустили сервис шеринга, позволяющий посылать электронные копии документов сразу в систему учреждения.
Как работает шеринг документов:
1. Компания отправляет запрос на копию цифрового документа в приложение пользователя.
2. Пользователь подтверждает запрос «Дія.Підпис».
3. Копию автоматически посылают в систему компании или на e-mail. Тогда компания может прикрепить ее к соответствующим заявлениям или договорам.
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Также Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством социальной политики обновили и вернули услугу переселенцам. Ранее в «Дія» можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка. Теперь одно заявление можно подать за всю семью: за себя, мужа или жену, детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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