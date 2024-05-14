В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться — Finance.ua

В «Дія» тестируют удостоверение ветерана: как присоединиться
Министерство цифровой трансформации планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». Сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Скоро в приложение „Дія“ можно будет добавить и шерить удостоверение ветерана. Также документ станет доступен для члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны и/или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов и их семей, ведь вместо бумажного удостоверения можно будет показать электронное с подробной информацией, а также пошерить его в «Дія».
Кто может присоединиться к тестированию:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники войны;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- члены семей погибшего (умершего) ветерана войны;
- члены семей погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.
Кроме одного или нескольких из перечисленных статусов вы сможете принять участие, если имеете:
- ID-карту или загранпаспорт в Дія;
- верифицированную карту налогоплательщика.
Зарегистрироваться на тестирование можно в чатботе.
Напомним, в приложении «Дія» запустили сервис шеринга, позволяющий посылать электронные копии документов сразу в систему учреждения.
Как работает шеринг документов:
1. Компания отправляет запрос на копию цифрового документа в приложение пользователя.
2. Пользователь подтверждает запрос «Дія.Підпис».
3. Копию автоматически посылают в систему компании или на e-mail. Тогда компания может прикрепить ее к соответствующим заявлениям или договорам.
Читайте также
Также Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством социальной политики обновили и вернули услугу переселенцам. Ранее в «Дія» можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка. Теперь одно заявление можно подать за всю семью: за себя, мужа или жену, детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью