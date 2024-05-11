Ветераны могут бесплатно получить новую профессию: детали — Finance.ua

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Ветераны могут бесплатно получить новую профессию: детали

Личные финансы
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Ветераны могут бесплатно получить новую профессию: детали
Ветераны могут бесплатно получить новую профессию: детали
Ветераны и члены их семей, которые ищут работу, могут получить новую специальность — социальный работник.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
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Граждане могут пройти специальные бесплатные курсы в Государственной службе центров занятости.
«Социальная сфера — это также возможность для ветеранов и членов их семей, где можно работать и оказывать поддержку нуждающимся. Ведь социальный работник — это не только специалист, который может помочь с программами Службы занятости, выплатами финансовой помощи, безвозмездной практической помощью и медицинскими услугами. Но и человек, наделенный эмпатией», — сказала заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.
По ее словам, не стоит забывать и о социальной защите или социальных услугах, когда речь идет о развитии бизнеса или трудоустройстве.
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Она заметила, что когда ветеран или ветеранка возвращаются в гражданскую жизнь, они сталкиваются с реальностью и должны понять, как им двигаться дальше. Как раз пригодятся социальные услуги.
Напомним, работодатели, нанимающие на работу зарегистрированных безработных ветеранов, могут получить средства от Центра занятости.
Если работодатель нанимает ветерана по направлению центра занятости, сроком более 1 года, ему могут вернуть до 50% затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент выплаты. По состоянию на апрель 2024 года минимальная зарплата составляет 8 тысяч гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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