Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве — Finance.ua

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Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве

Личные финансы
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Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве
Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве
Защитники и Защитницы, которые возвращаются в гражданскую жизнь и устраиваются на работу, имеют перечень льгот, закрепленных законодательно.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.
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Отмечается, что 16,6% опрошенных Защитников и Защитниц заявили, что не вернутся на прежнюю работу, еще 32% затрудняются и 51% планируют возвращаться на предыдущую работу.

Какие гарантии могут получить ветераны

Льготы в сфере занятости и трудоустройства для ветеранов:
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы;
  • выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории, с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодного и дополнительного отпуска;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;
  • в случае сокращения работников, ветераны имеют преимущественное право остаться на работе;
  • внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы.
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Кроме того, ветераны могут использовать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.
В частности, могут пройти:
  • переподготовку по рабочей профессии;
  • подготовку по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученной по другой специальности;
  • подготовку на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования), специализации и повышения квалификации в учебных заведениях или у работодателя.
Предоставление этих услуг координируется Государственным центром занятости.
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Напомним, ранее заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявляла, что правительство стремится создавать условия, в которых ветераны российско-украинской войны захотят открывать бизнесы, возвращаться на свою предыдущую работу или находить новую.
По ее словам, в бюджете на 2024 год на поддержку ветеранов и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
Также аналитики портала robota.ua проводили исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?»
На вопрос, готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны: 88,1% работодателей ответили «Да»; 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы; чуть больше 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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