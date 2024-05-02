Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве — Finance.ua

Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве Сегодня 08:01 — Личные финансы

Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве

Защитники и Защитницы, которые возвращаются в гражданскую жизнь и устраиваются на работу, имеют перечень льгот, закрепленных законодательно.

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Отмечается, что 16,6% опрошенных Защитников и Защитниц заявили, что не вернутся на прежнюю работу, еще 32% затрудняются и 51% планируют возвращаться на предыдущую работу.

Какие гарантии могут получить ветераны

Льготы в сфере занятости и трудоустройства для ветеранов:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы;

выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории, с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодного и дополнительного отпуска;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

в случае сокращения работников, ветераны имеют преимущественное право остаться на работе;

внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы.

Кроме того, ветераны могут использовать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.

В частности, могут пройти:

переподготовку по рабочей профессии;

подготовку по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученной по другой специальности;

подготовку на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования), специализации и повышения квалификации в учебных заведениях или у работодателя.

Предоставление этих услуг координируется Государственным центром занятости.

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Напомним, ранее заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявляла , что правительство стремится создавать условия, в которых ветераны российско-украинской войны захотят открывать бизнесы, возвращаться на свою предыдущую работу или находить новую.

По ее словам, в бюджете на 2024 год на поддержку ветеранов и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Также аналитики портала robota.ua проводили исследование «Насколько работодатели готовы трудоустраивать ветеранов?»

На вопрос, готовы ли вы взять на работу ветерана российско-украинской войны: 88,1% работодателей ответили «Да»; 10,7% опрошенных затруднились ответить на вопросы; чуть больше 1% указали, что не готовы трудоустроить ветерана.

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