В Гоструда напомнили о штрафах за нетрудоустройство людей с инвалидностью — Finance.ua

В Гоструда напомнили о штрафах за нетрудоустройство людей с инвалидностью Сегодня 09:47 — Казна и Политика

В Гоструда напомнили о штрафах за нетрудоустройство людей с инвалидностью

Статья 19 Закона Украины от 21 марта 1991 года № 875-XII «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» определяет нормативы рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Об этом пишет Восточное межрегиональное управление Гоструда.

Для предприятий, учреждений, организаций, в том числе предприятий, организаций общественных объединений лиц с инвалидностью, физических лиц, использующих наемный труд, устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 4 процента среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек — в количестве одного рабочего места.

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Невыполнение работодателем установленного законодательством норматива по трудоустройству лиц с инвалидностью влечет применение финансовых санкций.

Размер штрафа зависит от количества работников на предприятии.

Расчет производится следующим образом:

для предприятий, учреждений, организаций, в том числе предприятий, организаций общественных объединений лиц с инвалидностью, физических лиц, где работает от 8 до 15 человек, размер административно-хозяйственных санкций за рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое лицом с инвалидностью, определяется в размере половины средней годовой заработной платы на соответствующем предприятии, в учреждении, организации, в том числе на предприятии, в организации общественных объединений лиц с инвалидностью, у физического лица, использующего наемный труд;

предприятия, учреждения, организации, в том числе предприятия, организации общественных объединений лиц с инвалидностью, физические лица, использующие наемный труд, где среднесписочная численность работающих лиц с инвалидностью меньше, чем установлено нормативом, предусмотренным статьей 19 настоящего Закона, ежегодно платят соответствующим отделением Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью административно-хозяйственные санкции, сумма которых определяется в размере средней годовой заработной платы платы на соответствующем предприятии, в учреждении, организации, в том числе на предприятии, в организации общественных объединений лиц с инвалидностью, у физического лица, использующего наемный труд, за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое лицом с инвалидностью.

Работодатели обязаны уплатить административно-хозяйственные санкции самостоятельно в срок до 15 апреля года, следующего за годом, в котором произошло нарушение норматива.

Важное исключение: указанные штрафные санкции не применяются к предприятиям, учреждениям и организациям, которые полностью финансируются из государственного или местных бюджетов.

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