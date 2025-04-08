В Гоструда объяснили, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно — Finance.ua
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В Гоструда объяснили, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно

Казна и Политика
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В Гоструда объяснили, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно
В Гоструда объяснили, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно
Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять его дистанционно.
При возможности целесообразно предоставить работникам оплачиваемые отпуска (ежегодные, социальные), а также отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые в обязательном порядке и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством (ст. ст. 25, 26 Закона Украины «Об отпусках».)
В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в течение периода действия военного положения работодатель по заявлению работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках» или трудовой договор может быть приостановлен (ст. 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).
По материалам:
Судебно-юридична газета
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