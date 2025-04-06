Какие менее известные туристические направления в Европе стоит выбрать для отпуска — Finance.ua

Какие менее известные туристические направления в Европе стоит выбрать для отпуска Сегодня 18:22 — Мир

Какие менее известные туристические направления в Европе стоит выбрать для отпуска, Фото: freepik

Страны Европы пользуются большой популярностью среди туристов. Ежегодно их посещают миллионы людей, поэтому большая часть направлений уже утратила свою аутентичность, ориентируясь прежде всего на туриста.

Издание The Telegraph пообщалось с экспертами из Европы, и они рассказали о наиболее испорченных и недооцененных направлениях в разных странах.

Франция

Наиболее испорченное направление: Сен-Тропе

В жаркий летний день Сен-Тропе, где живут 3586 человек, могут заполонить 80 тысяч туристов. Именно так — летом Ривьера переполнена людьми. Даже мэр попросила людей приезжать не летом, а весной.

Читайте также ТОП-10 необычных ПДД в разных странах

Народу там будет меньше, но вы заметите, что Сен-Тропе такой же, как и десятки других поселков на Средиземном море, и что нет особой причины ехать туда, кроме того, что это «Сен-Тропе», утверждает Энтони Перегрин.

Наименее испорченное: Мозель

Графство Мозель — это место, где Франция соприкасается с Люксембургом и Германией.

Во Франции действительно немного более увлекательных исторических памятников, чем форты Линии Мажино. Около 142 из них рассекают ландшафт Мозеля в нескольких милях от границ.

Испания

Наиболее испорченное направление: Севилья

Когда-то Баррио-де-Санта-Крус был другим миром. Сейчас около 60% квартир там сдаются в аренду туристам.

Некогда тихие внутренние дворы переполнены туристами, а улицы полны магнитов для холодильников и футболок с пафосными надписями. И все это портит шарм этого направления.

Наименее испорченное: Эстремадура

За несколько часов езды к северу от Севильи вы можете найти кое-что прекрасное. Эстремадура поначалу может показаться наименее гостеприимным из испанских регионов, но она очаровывает почти сразу.

Многие из ее городов — особенно Касерес и Трухильо — являются одними из самых потрясающих в Испании, построенных на богатстве конкистадоров 16 века. Они изобилуют дворцами и церквями.

Италия

Наиболее испорченное направление: Венеция

Венеция является самым переоцененным местом в Италии, считает Ли Маршалл.

Читайте также ТОП-5 средиземноморских направлений для спокойного летнего отпуска

Туристический сбор в размере 5 евро, впервые примененный в пиковые дни весной и летом 2024 года, принес городской казне более чем втрое больше прогнозируемого дохода, но не стал сдерживающим фактором.

Часто количество туристов там вдвое больше, чем население Венеции — это доставляет неудобства и создает стрес для обеих сторон.

Наименее испорченное: Умбрия

Для туристов Умбрия всегда будет альтернативным направлением: вне основных железнодорожных маршрутов, с самым маленьким аэропортом, куда довольно трудно добраться. Туристов там привлекает только город Ассизи, где родился святой Франциск.

Читайте также ТОП-10 малоизвестных туристических жемчужин Европы для спокойного отдыха

Как и соседняя Тоскана, этот регион гордится разнообразием маленьких городков, каждый из которых имеет свои собственные невероятные рецепты и традиции.

Греция

Наиболее испорченное направление: Миконос

Застройка острова Миконос «вышла из-под контроля», и это заметно. Там новые отели «прорастают», как дикая зелень. Такая же ситуация с пляжными клубами.

Цены на шезлонги на пляжах и обед в ресторанах — космические, так что туристы уже не так охотно туда едут. С января по май 2024 года количество международных рейсов туда сократилось на 7 процентов.

Наименее испорченное: Тасос

Самые северные острова Греции, несмотря на то, что там на несколько градусов прохладнее, редко попадают на туристические радары.

Читайте также Рейтинг самых дорогих и самых дешевых стран для переезда

Тасос сочетает в себе все лучше на северных островах.

Хорватия

Наиболее испорченное направление: Дубровник

Туристическое нашествие разрушило старый образ жизни в Дубровнике, где все знали друг друга. Дома, где некогда жили местные семьи (часто по три поколения одновременно), теперь летом сдаются в аренду приезжим, а зимой пустуют.

Уличные просторы, где когда-то постоянно работали соседские кафе, пекарни и книжные магазины, теперь превратились в линию из фаст-фудов и сезонных коктейль-баров.

Наименее испорченное: Велебит

Чем сложнее добраться до места, тем больше вероятность того, что оно останется нетронутым.

В Хорватии ограничена застройка побережья, поэтому вы не увидите там огромных приморских курортов, встречающихся в некоторых других странах Средиземноморья. Но для настоящего побега к первозданной природе все же следует отправиться в горы.

Турция

Наиболее испорченное направление: Анталия

Анталия поражает своими видами и старинными достопримечательностями. Но нельзя спорить с тем, что огромные потоки туристов наложили отпечаток на ее шарм.

В 2024 году провинция приняла рекордные 17,3 миллиона посетителей. Провинция быстро теряет свою турецкую подлинность и превращается в «любую точку Средиземноморья».

Читайте также Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников

Наименее испорченное: Полуостров Датча

Полуостров Датча, расположенный к западу от материковой части Турции в невероятно чистое Эгейское море. Несмотря на свою близость к туристической активности, этот сонный, малонаселенный полуостров остался удивительно неизменным.

Португалия

Наиболее испорченное направление: Порту

Когда-то Порту было скрытой жемчужиной, и оно стало «жертвой» своих достопримечательностей. Эта судьба постигла и другие крупные европейские города. Ежегодно Порту посещают около 7 миллионов туристов.

Наименее испорченное: Юго-Западное побережье Алгарве

Алгарве — это малопосещаемый отрезок атлантического побережья Португалии, расположенный в самом центре страны. Это действительно райский уголок для тех, кто стремится оставить суету мира позади и ненадолго погрузиться в простые жизненные радости.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.