ТОП-5 средиземноморских направлений для спокойного летнего отпуска — Finance.ua

ТОП-5 средиземноморских направлений для спокойного летнего отпуска Сегодня 16:12 — Мир

ТОП-5 средиземноморских направлений для спокойного летнего отпуска

Если вы мечтаете об отпуске на средиземноморье без толп туристов, то эти 5 мест вам понравятся.

Эксперты составили список самых спокойных средиземноморских направлений, где теплая погода, много культурных памятников, а также доступные цены.

Порто-Веккьо, Франция

Скрытое сокровище Корсики с узкими улочками и средневековой цитаделью наверху. Главная площадь окружена сувенирными магазинами, французскими бистро и итальянскими тавернами.

Здесь можно посетить генуэзский замок, расположенный на холме с видом на Порто-Веккьо, или отдохнуть на потрясающем пляже Паломбаджа, где алебастровый берег встречается с морем ярчайшего синего цвета.

Проживание по сравнению с другими местами на юге Франции здесь дешевле. В частности, в отеле Alcyon одноместные номера стоят $89, или вы можете остановиться в 3-звездочном отеле Le Mistral, всего в 6 минутах ходьбы от центра города, за $79 на ночь.

Корчула, Хорватия

Корчула может показаться крохотной, но она полна чудес: от дома Марко Поло (ходят слухи, что легендарный исследователь родом с этого острова, а не из Венеции) до Пупнатской Луки в форме полумесяца, тихой бухты, окаймленной кристально чистой Адриатикой.

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Другие достопримечательности острова включают город Корчула, обнесенное стеной прибрежное поселение и самый большой на Корчуле город, с мощенными улочками и многовековыми домами, а также рыбацкую деревню Вела Лука, любимое место гурманов острова.

Химара, Албания

Албания может и не быть первым выбором для отдыха на Средиземноморье, но стоит обратить внимание на Химару.

Этот регион с поселками у Ионического моря, окруженный Кераунскими горами, является одним из самых недооцененных на Средиземном побережье.

Он сочетает в себе очарование Старого Света с албанско-греческим наследием, старинными поселениями на вершинах скал и разрушенными замками.

Албанская Ривьера считается одним из самых дешевых пляжных направлений в Европе. К примеру, обед в местных ресторанах стоит всего $10, а аренда современной виллы на берегу моря начинается от $57.

Бриндизи, Италия

На каблуке итальянского сапога находится Бриндизи, менее известная альтернатива, которую обычно пропускают туристы.

В городе, которому более двух тысячелетий, есть краснокаменный Арагонский замок, возвышающийся у входа в гавань, а Старый город — это лабиринт пастельных зданий, римских руин и семейных тратторий, где подают свежие морепродукты и пасту.

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В 29 минутах езды от Бриндизи находится Лидо Морелли — это белоснежный песчаный пляж с бирюзовыми водами, а еще в 20 минутах езды находится Лидо Спеккелла — малолюдная песчаная полоса, идеально подходящая для отдыха.

Фолегандрос, Греция

Это типичный греческий остров с небольшой территорией. Его маленькая столица Хора расположена на скалистом холме, а знаковая церковь Панагии возвышается на самой высокой вершине.

Каждая пешеходная тропа ведет к увлекательным пейзажам, и здесь есть белые городские пейзажи, пляжи и обилие секретных бухт, без туристов.

На острове несколько отелей, но их цены доступны ($83−95), а ужин в To Zimaraki тоже не ударит по бюджету.

УНІАН По материалам:

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