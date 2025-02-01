Какие туристические направления в Европе стоит посетить, пока их не заполонили туристы (фото) — Finance.ua

Какие туристические направления в Европе стоит посетить, пока их не заполонили туристы (фото) Сегодня 13:18 — Мир

Какие туристические направления в Европе стоит посетить, пока их не заполонили туристы (фото), Фото: freepik

Европа известна своими классическими туристическими направлениями, такими как Венеция, Барселона или Париж. Однако все больше путешественников обращают внимание на менее популярные, но не менее увлекательные места.

Издание Travel Off Path назвало три такие скрытые жемчужины, которые стоит посетить, пока их не заполонили толпы туристов, как Афины, Прагу или Пизу.

Бухарест, Румыния

Бухарест — это не только один из самых безопасных крупных городов Европы, но и один из самых уникальных.

Некоторые даже называют его «Парижем Востока», что не очень удачно, но точно указывает на туристическую перспективность румынской столицы.

Бухарест — это мечта любителей истории, где можно увидеть интересный контраст между средневековыми достопримечательностями и по-своему интересными остатками коммунистического прошлого.

А еще Бухарест весьма дешевый, если сравнивать с другими крупными городами Европы.

Ларнака, Кипр

На противоположном конце спектра — живописная Ларнака, больше похожая на солнечный рай, чем на готическую сказку.

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Этот город подойдет не только для любителей старой архитектуры, но и для тех, кого привлекают золотые пляжи с кристально чистой водой.

Ларнака тоже довольно известна среди туристов, но до недавнего времени отдыхающих больше интересовал Пафос и другие городки Кипра. Теперь же путешественники почувствовали всю красоту и этого прибрежного города.

Здесь предлагают отличный баланс между классическим пляжным раем и достаточно богатой подборкой исторических достопримечательностей.

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А еще здесь отличные рестораны, которые понравятся и любителям пляжного отдыха, и любителям истории.

Сараево, Босния и Герцеговина

Долгое время само название этого города было символом кровавой междоусобицы и этнических чисток, самого страшного эпизода Югославских войн.

К счастью, сегодня город спокойный и безопасный. И здесь есть на что посмотреть туристам, особенно, учитывая достаточно низкие цены на все.

Ценителям истории Сараево предлагает немало памятников старины, и часто со следами последней войны на них. Это тоже придает им определенную страшную уникальность.

Расположенный в окружении гор, город предоставляет возможность совместить исторический туризм с экологическим.

Напомним, туризм является отраслью, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса.

ООН оценивает финансовые потери в сумму более 2 триллионов долларов в период с 2020 по 2022 год включительно. Полностью сектор туризма смог восстановиться только в прошлом году.

За границу выезжало 1,4 млрд человек — это 99% от показателя 2019 года. На текущий год у экспертов также есть позитивный прогноз: ожидается, что количество международных туристических прибытий возрастет на 3−5%.

УНІАН По материалам:

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