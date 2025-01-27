ТОП-10 лучших городов мира для соло-туристов в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших городов мира для соло-туристов в 2025 году (инфографика) Сегодня 18:33 — Мир

ТОП-10 лучших городов мира для соло-туристов в 2025 году (инфографика)

TripAdvisor в своем ежегодном отчете 2025 Must-Visit Destinations впервые определили лучшие направления мира для соло-туристов, основываясь на отзывах своих пользователей.

На первом месте — японский город Осака, который, по мнению путешественников, предлагает гостям яркую гастрономию, а также отличные шоппинг и ночную жизнь. Это также идеальная база для исследования региона Кансай, где расположено множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Второе место занял Куала-Лумпур, Малайзия, а третье — Буэнос-Айрес, Аргентина.

Ранее эксперты проанализировали более 700 тысяч отзывов на Tripadvisor и изучили оценки из базы данных Luggage Losers, отслеживающей прямые поставки из более 18 тысяч аэропортов и авиакомпаний.

Список с самой высокой вероятностью потери багажа возглавила Frontier Airlines (США) — степень риска составляет один из 22 пассажиров, за ней следуют Air India (Индия) и IndiGo (Индия). На одном из первых мест Aer Lingus (Ирландия) — в 3,14% из 14 003 отзывов о ней упоминается потерянный багаж.

На каждые 100 отзывов более трех пассажиров сообщали о проблемах с багажом, не прибывшим в пункт назначения.

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Справка Finance.ua:

Международный туризм фактически восстановился (99%) после худшего кризиса в истории сектора, вызванного пандемией коронавируса. В 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов — это на 11% или на 140 млн туристов больше, чем в 2023 году.

Европа в прошлом году стала наиболее посещаемым континентом — 747 млн ​​туристов (+1% по сравнению с уровнем 2019 года и 5% по сравнению с 2023 годом).

Ближний Восток (95 млн прибытий) по-прежнему демонстрирует самые высокие показатели по сравнению с 2019 годом: количество международных прибытий в 2024 году на 32% превышает уровень, предшествовавший пандемии.

Африка (74 млн) приняла на 7% больше туристов, чем в 2019 году и на 12% больше, чем в 2023 году.

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