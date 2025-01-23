Авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров (инфографика) — Finance.ua

Авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров (инфографика) Сегодня 20:02 — Фондовый рынок

Авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров (инфографика)

Чтобы определить, какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров, было проанализировано 25 популярных авиакомпаний.

Эксперты проанализировали более 700 тысяч отзывов на Tripadvisor и изучили оценки из базы данных Luggage Losers, отслеживающей прямые поставки из более чем 18 тысяч аэропортов и авиакомпаний.

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Новое исследование, проведенное OddsMonkey, глубже исследовало эту проблему, чтобы обнаружить, какие авиакомпании, скорее всего, отправят вашу сумку в другое путешествие.

Об этом пишет Daily Express

Список с самой высокой вероятностью потери багажа возглавила Frontier Airlines (США) — степень риска составляет один из 22 пассажиров, за ней следуют Air India (Индия) и IndiGo (Индия).

На одном из первых мест Aer Lingus (Ирландия) — в 3,14% из 14 003 отзывов о ней упоминается потерянный багаж.

На каждые 100 отзывов более трех пассажиров сообщали о проблемах с багажом, не прибывшим в пункт назначения.

Дальше в этом антирейтинге идет Kenya Airways (Кения) — в 3,03% отзывов упоминался потерянный багаж.

Третье место занимает Air Canada (Канада) — в 2,58% упоминались проблемы с багажом.

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Реже всех теряют

В то же время оказалось, что популярные европейские бюджетные перевозчики, такие как Jet2, Ryanair и Wizz Air, напротив, реже всех теряли багаж — упоминание о потерянном багаже ​​в 0,28%, 0,32% и 0,50% отзывов соответственно.

Кроме того, исследование углубилось в оценку вероятности потери багажа на основе базы данных Luggage Losers.

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Справка Finance.ua:

AirlineRatings.com объявил 25 лучших бюджетных авиакомпаний на 2024 год.

Напомним, в каких авиакомпаниях Европы самые жесткие правила перевозки ручной клади. Оказалось, что вверху списка находятся не только лоукостеры типа Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling и Volotea, но и традиционные авиакомпании. К примеру, финский национальный авиаперевозчик Finnair имеет более строгие правила, чем Wizz Air или easyJet.

Названы лучшие авиакомпании для путешествий по миру в 2024 году. Turkish Airlines является мировым лидером по количеству международных направлений. Ryanair занимает второе место по количеству международных направлений. British Airways занимает третье место по международному сообщению.

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